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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.09.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu’ndan Yunanistan'a kınama

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Bakan Kasapoğlu’ndan Yunanistan'a kınama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:" Yunanistan Takımı PAOK temsilci ve taraftarlarının takımımıza yönelik kasıtlı tavır ve saldırıları sporun barışçı ve dostane ruhuyla asla bağdaşmamaktadır."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Devlet ve millet olarak bütün imkanlarımızla Muratpaşa Belediyespor takımımızın yanında olduğumuzu ve yaşananlarla ilgili süreci yakından takip ederek gerekli bütün hukuki adımları atacağımızı kamuoyuna duyuruyor, aynı duyarlı tavrı Yunanistan makamlarından da beklediğimizi ifade ediyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı EHF Kupası 1. Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile Selanik'te oynadığı her iki maçta skandala imza atıldı.

300 kişilik Yunan taraftar Türk sporculara tükürdü, yere yağ döktü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadın Hentbol Takımı'na yapılan ırkçı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Gerekli hukuki adımları atacaklarını belirten Kasapoğlu, "Her iki maçta yaşanan müessif olayları şiddetle kınıyoruz. Yunanistan Takımı PAOK temsilci ve taraftarlarının takımımıza yönelik kasıtlı tavır ve saldırıları sporun barışçı ve dostane ruhuyla asla bağdaşmamaktadır. Maçlar esnasında Yunanistan bayrağı salonda asılı bulunmasına rağmen, uluslararası müsabakanın ruhuna aykırı olarak takımımızı ve ülkemizi temsilen şanlı al bayrağımızın asılmasına izin verilmemiştir. Bununla da yetinilmeyerek müsabaka esnasında sporcularımız rakip takım taraftarlarının ağır taciz ve saldırılarına maruz bırakılmıştır. Devlet ve millet olarak bütün imkanlarımızla Muratpaşa Belediyespor takımımızın yanında olduğumuzu ve yaşananlarla ilgili süreci yakından takip ederek gerekli bütün hukuki adımları atacağımızı kamuoyuna duyuruyor, aynı duyarlı tavrı Yunanistan makamlarından da beklediğimizi ifade ediyoruz. Sportmenlik dışı bu tavra ve saldırılara maruz bırakılan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımımızın yönetici ve sporcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerinde bulundu.

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