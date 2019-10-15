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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu'ndan UEFA'ya tepki

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA’nın A Milli Takım oyuncularının yaptığı asker selamı ile ilgili soruşturma açtığı iddiaları hakkında, “Fransa bakanı bu yönde UEFA'ya şikayette bulunmuşlar. Bu onların sahadaki kendi başarısızlığıdır. Biz barışın ve kardeşliğin timsali bir medeniyetiz. Tarihe baksınlar, bizi kendileri gibi görmesinler. Ayak oyunlarına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, yurda dönen Golbol Kadın Milli Takımı ile Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’ndan dönen sporcuları kabul ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, “Bizler sizlere güveniyoruz. Halkımız sizlere güveniyor. Sizler de bu güvene layık olduğunuzu her platformda ispatlıyorsunuz. Aziz milletimiz bu coğrafyada farklı etnik köken ve inançlarla tüm unsurların bir arada kardeşlik içerisinde yaşadığı bu coğrafyada başarılarının da en güzeline layık. Dün Milli Takımımız Fransa'yı evinde neredeyse yeniyordu. Biliyorsunuz onları Konya'da 2-0 yendik. EURO 2020 sürecinde şu an lideriz ve Türkiye tarihinde ilk defa bir şampiyonaya bu kadar emin şekilde ilerliyor. Futbolcularımızın bu başarısını başka yöne evirmek isteyenler var. Bu onların bu yöndeki kendi başarısızlıklarıdır. Fransız bakanının açıklaması var. Futbolcularımızın Mehmetçiğe olan sevgi ve selamını başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransa bakanı bu yönde UEFA'ya şikayette bulunmuşlar. Bu onların sahadaki kendi başarısızlığıdır. Dünya spor kamuoyunun bu oyunlara gelmeyeceğini ben ifade etmek istiyorum” dedi.

“AYAK OYUNLARINA HİÇBİR ZAMAN İZİN VERMEYECEĞİZ”
Bu oyunların eski olduğunu, Batı'nın çifte standartlarının sona ermesi gerektiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Fransız mevkidaşımızın bu konudaki mesajını ve konuyu başka yerlere çekmek isteyenlerin yanlış yönde olduklarını düşünüyorum. Biz hiçbir zaman sporun barış ve kardeşlik yönünden vazgeçmeyeceğiz. Ben Milli Takımımızı, teknik ekibimizi ve selamıyla Mehmetçiğe moral veren futbolcularımızın hepsine müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Ayak oyunlarına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Çifte standartın olduğunu ifade ettim. Griezmann'ın asker selamı yaptığında hiçbir ses çıkarmayanlar bugün kahraman Mehmetçiğimize olan selamı başka yöne çekmeye çalışıyorlar. Ben bunu spor camiasının takdirine sunuyorum. Herkesi sporun anlamına ve manasına göre gayret etmeye, her otoriteyi ve UEFA'yı davet ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte biz bundan sonra sporun dilini, dostluğu, barışı yaymaya devam edeceğiz. Tekrar değerli arkadaşlarıma, bu ülkenin gururu ve mutluluk kaynağı sporcularımıza en samimi teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Başta saygı değer Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Belediye Başkanlığı’ndan itibaren spora yaptığı ciddi yatırımlar nedeniyle kendisini teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"BİZİ KENDİLERİ GİBİ GÖRMESİNLER"
“Böyle bir ihtimalin bile konuşuluyor olmasını ben spor camiası adına pek pozitif görmüyorum” diyen Bakan Kasapoğlu, “İfade ettiğim gibi sahadaki başarısızlığını başka bir şekilde gölgelemek isteyenler bu çabalarından vazgeçmeliler. Gerek Konya'da gerek diğer yerlerde futbolcular alın terini ortaya koydular. Neticeler ortada, lideriz. Bunu kimsenin başka yere çekme ve hukukumuzu çiğnemeye hakkı olmadığını düşünüyorum. Gol sevincini az önce ifade ettim. Orada bir ifade özgürlüğü vardır. Her zaman ifade özgürlüğünün kendisini sembolü görenler bu samimi tavra nasıl başka manalar yüklüyorlar. Bence kendi tavırlarını ve anlayışlarını sorgulasınlar ve bizi kendileri gibi görmesinler. Biz barışın ve kardeşliğin timsali bir medeniyetiz. Tarihe baksınlar” şeklinde konuştu.

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