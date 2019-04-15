Bakan Kasapoğlu'ndan Polat Kemboi Arıkan'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli atlet Polat Kemboi Arıkan'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Paris Maratonu'nda kişisel en iyi derecesi olan 2:08.14 ile Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Polat Kemboi Arıkan'ı tebrik ediyorum. Olimpiyat yolunda kazanılan her kota bizleri madalyaya bir adım daha yaklaştırıyor ve sporcularımızı motive ediyor. Polat Kemboi Arıkan'ın bu başarısı da bizleri mutlu etti. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri kutluyor, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kendisine başarılar diliyorum."
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