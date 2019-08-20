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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
20.08.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu'ndan millilere ziyaret

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Bakan Kasapoğlu'ndan millilere ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin’de düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı’nın kampını ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, basketbol takımına güvendiğini söylerken, Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu tip ziyaretlerin olumlu etki oluşturduğunu ifade etti.

A Milli Basketbol Takımı, Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası’nın hazırlıklarını İstanbul’da tamamladı. Bu akşam Çin’e gidecek olan ay-yıldızlıların, İstanbul’daki son antrenmanını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret etti. Antrenman sonrasında Sinan Erdem Spor Salonu’na gelen Bakan Kasapoğlu, basketbolcularla ve teknik ekiple tek tek sohbet ederek başarılar diledi. 

Kasapoğlu: “Gençlerimize güveniyoruz” 

Yapılan ziyaret sırasında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’yla birlikte kameraların karşısına geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbol takımını Çin’e uğurlamak için kampı ziyaret ettiklerini belirterek, “Federasyon başkanımızla sürekli irtibat halindeyiz, takımın atmosferinden haberimiz var. İyi bir atmosfer gözlemledik. Ekip ve bireysel anlamda arkadaşlarımızı çok kararlı ve inançlı gördüm. Bu anlamda mutluyum. Genç bir kadromuz var. Altyapıdan gelen iyi bir ekibimiz var. Gençlerimize güveniyoruz. Onların o mücadeledeki kararlılığı, mücadele azmi, bu şampiyonada bizi mutlu edecektir diye inanıyoruz. İlk 2’ye kalan takımlar, Olimpiyatlar’da yer alma hakkı kazanacak. Takımımıza başarılar diliyoruz. Gönlümüz onlarla. İnşallah fırsatımızı ayarlamaya çalışacağız ve gönlümüzün onlarla olduğu gibi onlarla beraber olacağız. İnşallah onları uğurladığımız gibi, başarılarla ve sevinçle karşılayacağız” dedi. 



Türkoğlu: “Bu tip ziyaretler, olumlu anlamda etki eder” 

Ziyaretinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Bakanımıza, değerli büyüğüme, dostuma, yoğun zamanında bize zaman ayırdığı için teşekkür etmek istiyorum. Ülke olarak bizim adımıza en anlamlı organizasyonlardan birisi. Ülke olarak Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda her zaman yer almamız gerektiğine inanan birisiyim. Sporculuk hayatımızda da böyleydi, yöneticilik hayatımızda da bu böyle. Sporculuk dönemimizde her zaman devlet büyüklerimizin, başta Cumhurbaşkanımızın bire bir desteğini hisseden, şu anda da yönetici olarak bu desteği hisseden birisiyim. Bakanımızın federasyonumuza ve sporcularımıza gösterdiği destek, bizi ve onları çok mutlu edecektir. Spor yöneticisi olarak devletle iç içe olmak, devletin desteğini hissetmek her zaman sporcuları olumlu anlamda etkilemiştir. Bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Bakanımızın da söylediği hedefimiz ilk olarak gruptan çıkmak. İlk 2’ye girdiğimiz takdirde, 2020 Olimpiyatları’nda eleme oynama durumumuz var. Gerek biz, gerekse ekip her şeyin bilincinde. Bu anlamda böyle ziyaretlerin olması hepsini mutlu edecektir. Bu anlamda sporcularımızı ziyaret ettiği için bakanımıza, sporcularımıza destek verdiği için tekrar teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. 

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