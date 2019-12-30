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İHA
Haber Giriş: 30.12.2019 - 17:37,Son Güncelleme:/

Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Stadyumu inşaatında inceleme

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Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Stadyumu inşaatında inceleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Hatay Stadı'ndaki incelemelerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve milletvekilleri eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu inşaat çalışmaları süren statla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda işçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, çalışanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. 

Bakan Kasapoğlundan Hatay Stadyumu inşaatında inceleme

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