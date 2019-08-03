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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.08.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Sakçı’ya tebrik mesajı

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Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Sakçı’ya tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesi ile A Barajı'nı geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota alan Emre Sakçı’yı tebrik etti.

Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesiyle A Barajı'nı geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan Emre Sakçı'ya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan bir tebrik mesajı geldi.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesi ile A Barajı'nı geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Emre Sakçı’yı kutluyorum. Emre’nin spor hayatında elde ettiği başarıları olimpiyatlarda da sürdüreceğine inanıyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Emre Sakçı’ya 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”

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