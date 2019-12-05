Bakan Kasapoğlu'ndan 'Dünya Gönüllüler Günü' için özel paylaşım!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan platform, “www.gencgonulluler.gov.tr” internet sitesi aracılığıyla, gönüllü arayan kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenleri bir araya getiriyor. Proje ile gençlerin hiçbir karşılık beklemeden sadece topluma faydalı olmak arzusuyla katıldıkları gönüllü faaliyetler yoluyla, almadan vermenin zevkine vararak kendilerini toplumun etkin bir parçası olarak görmeleri hedefleniyor.

Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarının artırılması, sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve serbest zamanlarını etkin şekilde değerlendirmeleri amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Genç Gönüllüler İnternet Sitesi, gençler için farklı kategorilerde pek çok gönüllülük fırsatını bir arada sunuyor. Eşitlik ve şeffaflık anlayışına dayanan ve üyelik esasına göre çalışan sitede gönüllü arayan kuruluşlar ilanlarını yayınlama imkânı bulurken, gönüllü olmak isteyenler de spor, kültür ve turizm, çevre, afet ve acil durum, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler kategorileri altındaki bütün ilanlara aynı anda erişme ve başvurma şansına kavuşuyor. Ayrıca, Genç Gönüllüler mobil uygulaması sayesinde gönüllülük ilanlarını anında görerek, istenen ilana her yerden başvuru yapmak da mümkün.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN GÖNÜLLÜLER'E TEŞEKKÜR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Gönüllülük Yılı kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gönüllülere teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, yaptığı paylaşımda, '''Sen de Gönül ver!' dedik, 2019’da 100 binin üzerinde gönüllü gencimizle buluştuk. 2020’de de gönlümüzle, gönüllüce, daha güzel bir yarın için çalışmaya devam edeceğiz. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlu olsun.'' ifadelerine yer verdi.

“Sen de Gönül ver!” dedik, 2019’da 100 binin üzerinde gönüllü gencimizle buluştuk. 2020’de de gönlümüzle, gönüllüce, daha güzel bir yarın için çalışmaya devam edeceğiz. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlu olsun. #GücümüzGençliğimiz pic.twitter.com/yqOJgsjEoW — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) December 5, 2019

BAKANLIK 2019'U GÖNÜLLÜLÜK YILI İLAN ETMİŞTİ

Bakan Kasapoğlu, Gönüllülük Yılı'nı "2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik bakanlık olarak. Gençlerimizle toplumumuzun tüm kesimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz inşallah 2019 yılında gönüller kuracağız. Gençlerimizin potansiyelini ortaya koyma açısından birtakım toplumsal ihtiyaçlarda gençlerimize imkan tanıma açısından inşallah çok güzel faaliyetlere gençlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle imza atacağız.'' ifadeleriyle duyurmuştu.

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