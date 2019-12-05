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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu'ndan 'Dünya Gönüllüler Günü' için özel paylaşım!

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Bakan Kasapoğlu'ndan 'Dünya Gönüllüler Günü' için özel paylaşım!

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, “Sen de gönül ver!” sloganıyla ülkede bir gönüllülük kültürü oluşturmak amacıyla hizmete başlayan Genç Gönüllüler Platformu çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu çalışmalara farkındalık yaratmak amacıyla bakanlık tarafından bu sene, 2019 Gönüllülük Yılı ilan edildi. Bakan Kasapoğlu da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan platform, “www.gencgonulluler.gov.tr” internet sitesi aracılığıyla, gönüllü arayan kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenleri bir araya getiriyor. Proje ile gençlerin hiçbir karşılık beklemeden sadece topluma faydalı olmak arzusuyla katıldıkları gönüllü faaliyetler yoluyla, almadan vermenin zevkine vararak kendilerini toplumun etkin bir parçası olarak görmeleri hedefleniyor.

Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarının artırılması, sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve serbest zamanlarını etkin şekilde değerlendirmeleri amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Genç Gönüllüler İnternet Sitesi, gençler için farklı kategorilerde pek çok gönüllülük fırsatını bir arada sunuyor. Eşitlik ve şeffaflık anlayışına dayanan ve üyelik esasına göre çalışan sitede gönüllü arayan kuruluşlar ilanlarını yayınlama imkânı bulurken, gönüllü olmak isteyenler de spor, kültür ve turizm, çevre, afet ve acil durum, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler kategorileri altındaki bütün ilanlara aynı anda erişme ve başvurma şansına kavuşuyor. Ayrıca, Genç Gönüllüler mobil uygulaması sayesinde gönüllülük ilanlarını anında görerek, istenen ilana her yerden başvuru yapmak da mümkün.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN GÖNÜLLÜLER'E TEŞEKKÜR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Gönüllülük Yılı kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gönüllülere teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, yaptığı paylaşımda, '''Sen de Gönül ver!' dedik, 2019’da 100 binin üzerinde gönüllü gencimizle buluştuk. 2020’de de gönlümüzle, gönüllüce, daha güzel bir yarın için çalışmaya devam edeceğiz. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlu olsun.'' ifadelerine yer verdi.

BAKANLIK 2019'U GÖNÜLLÜLÜK YILI İLAN ETMİŞTİ

Bakan Kasapoğlu, Gönüllülük Yılı'nı "2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik bakanlık olarak. Gençlerimizle toplumumuzun tüm kesimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz inşallah 2019 yılında gönüller kuracağız. Gençlerimizin potansiyelini ortaya koyma açısından birtakım toplumsal ihtiyaçlarda gençlerimize imkan tanıma açısından inşallah çok güzel faaliyetlere gençlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle imza atacağız.'' ifadeleriyle duyurmuştu.

Bakan Kasapoğlundan Dünya Gönüllüler Günü için özel paylaşım

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