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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.11.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alacağız

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Bakan Kasapoğlu: Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın yarın İzlanda ile yapacağı maçta alacağı sonuçla 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı garantileyeceğine inandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı"nın kapanış töreni öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kasapoğlu, burada A Milli Futbol Takımı'nın yarın İzlanda ile İstanbul'da yapacağı EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İzlanda maçının çok önemli olduğunu belirten Kasapoğlu, A Milli Takım'ın teknik direktör Şenol Güneş ve genç kadro ile iyi bir performans gösterdiğini, güzel bir çizgi yakaladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alıp orada da iddialı olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ülkemiz, sadece bir alanda değil her alanda zirveye oynayan ülke. Bu başarılar nadir olmaktan öte süreklilik arz edecek. Hep zirveye oynayacağız. Hep sürekli başarı çıtasını daha yukarı taşıyacağız."

Bakan Kasapoğlu: Yarınki maçta inşallah EURO 2020nin anahtarını alacağız

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