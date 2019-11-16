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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.11.2019 - 20:54, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, Üsküdar'daki kültür ve Spor merkezinde incelemelerde bulundu

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Bakan Kasapoğlu, Üsküdar'daki kültür ve Spor merkezinde incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üsküdar’da yapımı devam eden Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

İstanbul’daki temasları çerçevesinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha önce temelini attığı Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi’ndeki son çalışmaları da yerinde takip etti.

Tesisin son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Üsküdar Belediyesi tarafından inşa edilen merkezin hızlı bir şekilde tamamlanarak gençlere hizmet vereceğini söyledi.

Merkezin birçok alanda faaliyet göstereceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, çeşitli spor dallarının bir arada yapılabileceği tesisi en yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi’nin, gençlere, gerek sportif gerekse sosyal ve kültürel aktiviteler anlamında önemli olanaklar sağlayacağını sözlerine ekledi.

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