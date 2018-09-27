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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
27.09.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: 'Ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yok'

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EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'ya verilmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili, "Ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak olmasına ilişkin, "Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur." dedi.

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkenin belirlendiği İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezindeki toplantıyı, Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde takip eden Kasapoğlu, kararın ardından açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, EURO 2024'ün ev sahibi ülkesinin açıklandığını belirterek, "Onca güçlü yanlarımıza rağmen ülkemize verilmemesi UEFA açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımızın yüksekliği bellidir. Tesislerimizin, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bu anlamda bizim ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur. Bundan sonraki süreçlerde bunlar göz önünde bulundurarak, ülkemizin konukseverliği noktasındaki tecrübeyi EURO 2024 o anlamda kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak ifade ettiğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur." diye konuştu.

Gençlerle beraber olduklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizle, ülkemizin insanıyla yarınlara omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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