MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBakan Kasapoğlu: UEFA'nın kararı yok hükmündedir
GeriFutbol Bakan Kasapoğlu: UEFA'nın kararı yok hükmündedir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
14.12.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: UEFA'nın kararı yok hükmündedir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu. Bakan Kasapoğlu, UEFA'nın asker selamına soruşturma açmasına ilişkin "bu kararın bir hükmünün olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında açıklamalarda bulunuyor.

ASKER SELAMI SÖZLERİ

"Asker selamı, bizim birliğimizin bir göstergesidir. UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Bu karar, spordaki başarımızın önüne geçebilecek bir karar değildir. Ülkemize karşı çifte standart uygulanıyor. Merak ediyorum, Almanya gibi diğer ülkelerin sporcularına nasıl yaptırımlar uygulanacak."

2020 UEFA FİNALİ HAZIRLIKLARI

"UEFA'nın stadyumla ilgili istediği bir takım değişiklikler var. Modern bir stadyum isteniyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıkların 2 ay içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. Olimpiyat Stadı'nın 30 Mayıs'tan sonra da birçok önemli müsabakaya ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz. 

Bakan Kasapoğlu: UEFAnın kararı yok hükmündedir

OLİMPİYAT OYUNLARI

"Siyasi bir takım gerekçelerle ülkemize olimpiyat oyunları verilmedi. Sporun gerçek anlamına uygun olmayan yaklaşımlar oldu. Ev sahipliği taleplerimiz bu bağlamda kabul edilmedi. Ev sahipliği yapan diğer ülkelerle kıyaslandığında bize verilmemesi için hiçbir gerekçe yok. Ülkemizin o dönemde de şimdi de olimpiyatlar için hazır olduğunu düşünüyorum. Biz ülke olarak her türlü organizasyonu karşılayabilecek seviyedeyiz."

SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI

"Bizim spor turizmine yönelik önemli bir çalışmamız var. Ülkemizin spor turizmi için çok büyük bir potansiyeli var. Ülkemizde bir tarafta kış turizmi yapılırken diğer tarafta su altı sporlarının yapılabildiğini görüyoruz. Bu potansiyeli çok daha verimli değerlendirmek için spor turizmini çok daha yukarılara taşıyacağız. Spor turizminin ekonomik getirisi büyük."

Bakan Kasapoğlu: UEFAnın kararı yok hükmündedir

Bakan Kasapoğlu: UEFAnın kararı yok hükmündedir

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle