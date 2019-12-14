Bakan Kasapoğlu: UEFA'nın kararı yok hükmündedir

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında açıklamalarda bulunuyor.

ASKER SELAMI SÖZLERİ

"Asker selamı, bizim birliğimizin bir göstergesidir. UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Bu karar, spordaki başarımızın önüne geçebilecek bir karar değildir. Ülkemize karşı çifte standart uygulanıyor. Merak ediyorum, Almanya gibi diğer ülkelerin sporcularına nasıl yaptırımlar uygulanacak."

2020 UEFA FİNALİ HAZIRLIKLARI

"UEFA'nın stadyumla ilgili istediği bir takım değişiklikler var. Modern bir stadyum isteniyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıkların 2 ay içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. Olimpiyat Stadı'nın 30 Mayıs'tan sonra da birçok önemli müsabakaya ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz.

OLİMPİYAT OYUNLARI

"Siyasi bir takım gerekçelerle ülkemize olimpiyat oyunları verilmedi. Sporun gerçek anlamına uygun olmayan yaklaşımlar oldu. Ev sahipliği taleplerimiz bu bağlamda kabul edilmedi. Ev sahipliği yapan diğer ülkelerle kıyaslandığında bize verilmemesi için hiçbir gerekçe yok. Ülkemizin o dönemde de şimdi de olimpiyatlar için hazır olduğunu düşünüyorum. Biz ülke olarak her türlü organizasyonu karşılayabilecek seviyedeyiz."

SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI

"Bizim spor turizmine yönelik önemli bir çalışmamız var. Ülkemizin spor turizmi için çok büyük bir potansiyeli var. Ülkemizde bir tarafta kış turizmi yapılırken diğer tarafta su altı sporlarının yapılabildiğini görüyoruz. Bu potansiyeli çok daha verimli değerlendirmek için spor turizmini çok daha yukarılara taşıyacağız. Spor turizminin ekonomik getirisi büyük."

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