Bakan Kasapoğlu: Sporu bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriBakan Kasapoğlu: Sporu bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım
GeriDiğer Bakan Kasapoğlu: Sporu bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
16.05.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: Sporu bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Kasapoğlu: Sporu bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek gerektiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul Vefa Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Yöneticilerle lisede incelemelerde bulunan Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, sportif anlamda okulun eksikliklerini giderilmesi için gerekenlerin yapılacağı ifade etti.

Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye de katılan Kasapoğlu, sporun günlük yaşantının bir parçası olması gerektiğini vurgulayarak, "Sporu bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Bu manada Bakanlık olarak, halkımızın spor yapması ve spora erişmesi noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Hepimiz spora mutlaka vakit ayıracağız. Spor günlük yaşantımızın bir parcası olacak. Sporda başarının yolu da buradan geçiyor. Bunu gerçekleştirme yolunda kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, son dönemde tesisleşme anlamında büyük adımların atıldığını dile getirerek, "Son 17 yılda sportif anlamındaki tesisleşme devrim niteliğinde. Bunda da Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz. Bizdeki statların yeniliği, kalitesi hemen hemen hiçbir yerde yok. Spor tesislerimiz, havuzlarımız, salonlarımız hiçbir yerde yok. Bundan sonra bize düşen görev bu tesisleri değerlendirmek." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak yürüttükleri projeler hakkında da öğrencileri bilgilendiren Kasapoğlu, gençleri her alanda desteklemeye devam edecekleri söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere kitap hediye etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Kasapoğlu: Sporu bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım

Sharapova'dan üzücü haber

Antalyaspor'da istikrarın adı Boffin 

BB Erzurumspor'da, F.Bahçe öncesi Obertan belirsizliği!