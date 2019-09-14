Bakan Kasapoğlu: "Spor toplumu olmamamız için bir neden yok"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriBakan Kasapoğlu: "Spor toplumu olmamamız için bir neden yok"
GeriDiğer Bakan Kasapoğlu: "Spor toplumu olmamamız için bir neden yok"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
14.09.2019 - 00:08, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: "Spor toplumu olmamamız için bir neden yok"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Kasapoğlu: "Spor toplumu olmamamız için bir neden yok"

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor, çok ciddi anlamda toplum olarak bizi ilgilendiren bir konu. Spor toplumu olmamamız için hiçbir neden yok. Çünkü devasa tesislerimiz var." dedi.


Çeşitli program ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı personeline yönelik kentteki bir otelde düzenlenen eğitim programını ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kasapoğlu, Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesi planlanan stat ile spor salonunu inceledi.

Yapımı tamamlanan 15 bin kişilik stat ile inşaatı süren 3 bin 500 kişilik spor salonunu gezen Kasapoğlu, tesislerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Kasapoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, bakanlık olarak belediye tarafından inşa edilen stadı devralacaklarını söyledi.

Çorum'a güzel bir stat kazandırıldığını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte bakanlık olarak stadın işletmesi, verimli kullanılması, hem ulusal müsabakalarla ilgili hem de diğer anlamda yaşayan bir stat olması yönünde çalışmalarımız olacak. Çok güzel bir stat inşa edilmiş. Bundan sonraki süreçte stadımızı hem bakanlığımız hem de yerel yönetimle birlikte yoğun bir programla Çorum halkına ve ülkemizin dört bir yanına açma noktasında çalışmalarımız olacak. Çorum her zaman gündemimizde. Milletvekillerimizle Ankara'da her daim beraberiz. Çorum halkını sporla buluşturmak, Çorum'daki gençlerimizi yarınlara hazırlama noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Stat, en kısa sürede müsabaka oynanmaya hazır hale getirilecek."
Kasapoğlu, belediye tarafından inşa edilen ve yapımı süren spor salonunu da devralacaklarını belirterek, Çorum'u spor noktasında bir marka şehir yapmak için kadınıyla, erkeğiyle tüm Çorum halkını bu tesise davet edeceklerini dile getirdi.

- "Devasa tesislerimiz var"

Ülkedeki spor imkanlarından bahseden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Spor, çok ciddi anlamda toplum olarak bizi ilgilendiren bir konu. Spor toplumu olmamamız için hiçbir neden yok. Çünkü devasa tesislerimiz var. Şu an bir tanesinin de içerisindeyiz. Bu tesis de bittiğinde her yönüyle sadece Çorum'a değil, bölgeye hizmet edebilecek, ülkemizdeki spor müsabakalarının en güzel şekilde oynayabileceği bir yer olacak. Şimdiden Çorum'a, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Çorum'daki havuz inşaatına da başladık. Bakanlık olarak 'yüzme bilmeyen kalmasın' diye yüzme kampanyası başlattık. 1 milyon kişiye yüzme öğretme noktasında inşallah Çorum'dan da önemli bir sayıda vatandaşımızın yüzme sertifikalarını hızlı bir şekilde teslim edeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi içerisinde, bakanlığın destekleriyle oluşturulan fitness ve cimnastik salonlarının açılışını yaptı.

Ziyaretlerde, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'de hazır bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Balıkesirspor 2-0 Ümraniyespor
Mohamed Elneny: Beşiktaş'ta iz bırakmak istiyorum
Serkan Reçber Kasımpaşa'da!
Fatih Terim heyecandan yerinde duramadı