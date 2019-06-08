Bakan Kasapoğlu: "Şenol hocaya ve milli takıma güveniyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde, bu akşam Konya’da Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na çok güvendiğini belirterek, "Son maçlarda çok güzel bir heyecan ve sinerji yakalandı. Yeni bir ekip, genç bir ruh. Teknik Direktör Şenol Güneş’e ve Milli Takımımıza güveniyoruz. Ümidimiz, inancımız tam" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynayacağı maçı izlemek üzere Konya’ya geldi. Konya’da yapımı devam eden spor tesislerini inceleyen Bakan Kasapoğlu, Türkiye ile Fransa arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Milli Takıma son Dünya Şampiyonu Fransa karşısında başarı dilerken, "Milli Takımımızı Fransa karşısında hep birlikte destekleyeceğiz. Yüreklerimiz birlikte atacak. Son maçlarda çok güzel bir heyecan ve sinerji yakalandı. Yeni bir ekip, genç bir ruh. Teknik Direktör Şenol Hocamıza ve Milli Takımımıza güveniyoruz. Ümidimiz, inancımız tam. Bugün de hep birlikte büyük bir coşkuyla Milli Takımımızın yanında yer alacağız. Başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

HALTERCİLERE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fiji’de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fiji’nin Suva şehrinde yapılan Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 2’si altın, 8’i gümüş ve 11’i bronz olmak üzere 21 madalya kazanan Halter Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fiji’nin Suva şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 2’si altın, 8’i gümüş ve 11’i bronz olmak üzere 21 madalya kazanan Halter Milli Takımımızı kutluyorum. Spor hayatlarında elde ettikleri madalyalara bir yenisini daha ekleyen milli sporcularımızın daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda elde edilen başarılarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını temenni ediyorum.”