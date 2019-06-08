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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.06.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: "Şenol hocaya ve milli takıma güveniyoruz"

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Bakan Kasapoğlu: "Şenol hocaya ve milli takıma güveniyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın son maçlarda çok güzel bir heyecan ve sinerji yakaladığını belirterek, "Yeni bir ekip, genç bir ruh. Teknik Direktör Şenol Güneş Hocamıza ve Milli Takımımıza güveniyoruz. Ümidimiz, inancımız tam" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde, bu akşam Konya’da Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na çok güvendiğini belirterek, "Son maçlarda çok güzel bir heyecan ve sinerji yakalandı. Yeni bir ekip, genç bir ruh. Teknik Direktör Şenol Güneş’e ve Milli Takımımıza güveniyoruz. Ümidimiz, inancımız tam" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynayacağı maçı izlemek üzere Konya’ya geldi. Konya’da yapımı devam eden spor tesislerini inceleyen Bakan Kasapoğlu, Türkiye ile Fransa arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Bakan Kasapoğlu, Milli Takıma son Dünya Şampiyonu Fransa karşısında başarı dilerken, "Milli Takımımızı Fransa karşısında hep birlikte destekleyeceğiz. Yüreklerimiz birlikte atacak. Son maçlarda çok güzel bir heyecan ve sinerji yakalandı. Yeni bir ekip, genç bir ruh. Teknik Direktör Şenol Hocamıza ve Milli Takımımıza güveniyoruz. Ümidimiz, inancımız tam. Bugün de hep birlikte büyük bir coşkuyla Milli Takımımızın yanında yer alacağız. Başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

HALTERCİLERE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fiji’de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fiji’nin Suva şehrinde yapılan Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 2’si altın, 8’i gümüş ve 11’i bronz olmak üzere 21 madalya kazanan Halter Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fiji’nin Suva şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 2’si altın, 8’i gümüş ve 11’i bronz olmak üzere 21 madalya kazanan Halter Milli Takımımızı kutluyorum. Spor hayatlarında elde ettikleri madalyalara bir yenisini daha ekleyen milli sporcularımızın daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda elde edilen başarılarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını temenni ediyorum.”

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