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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
DHA
24.07.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, şampiyon voleybolcuları kabul etti

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Bakan Kasapoğlu, şampiyon voleybolcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 CEV Avrupa 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-0’la geçerek namağlup Avrupa Şampiyonu olan U16 Küçük Kız Milli Takımı ile bir araya geldi.

Ankara’nın Batıkent semtinde bulunan Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi’ndeki kabulde Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcu ve teknik kadroyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, namağlup şampiyonluğun çok farklı sevinçler yaşattığını belirterek, “Ülkemiz, gençlerimiz ve spor camiamız adına her birinize teşekkür ediyorum. Tabii ki biz bu tarz başarıların alt yaş gruplarından üst yaş gruplarına kadar devam etmesini arzuluyoruz. Bu şekilde çalışmamız gerektiğini de biliyoruz. Bu milli takımlarımız için geçerli olduğu kadar kulüplerimiz için de geçerli. Gençlerin başarılarının devamı ve bir sonraki süreçte üst takımlarda devam etmeleri ayrı bir önem. Bu günleri inşallah yarınlara taşıyacağız. Sizler bu sevinçleri, başarıları bizlere yaşatarak sizden sonraki gençlere de rol model oluyorsunuz. Bizim gençlerimiz yetenekli, azimli, çalışkan. Özellikle son 17 yılda spora yatırım yapan bir ülkeyiz, çok güzel imkanlar var her branşta. Bu sayede Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon bizleri bu noktaya getiriyor” diye konuştu.

KASAPOĞLU: TÜRKİYE'DEKİ GENÇ NÜFUSU DEĞERLENDİRECEĞİZ

Bakan Kasapoğlu, sporu hayatın her alanına yayacaklarını ve bunun için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ederek şunları dedi:

“Sizin değerli ailenizi de kutluyorum. Bu başarı hepinizin başarısı. Hepinizi tebrik etmek lazım. Daha büyük başarılarınızı hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye olarak 20 milyon gençle en yüksek genç nüfusa sahip Avrupa ülkesiyiz. İşte bu potansiyeli çok güzel bir şekilde değerlendireceğiz. İnşallah biz de devlet olarak bakanlık olarak tüm imkanları seferber edeceğiz ve sizler de bu başarıyı bizlerle beraber yukarıya doğru taşıyacaksınız. Bu gençlik merkezi, Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi. Genç kardeşimizi geçtiğimiz yıl hain bir saldırı ile kaybettik. Onun adını bu gençlik merkezinde yaşatıyoruz. Gördüğünüz bu gençlik merkezi gibi Türkiye’de 300 tane gençlik merkezimiz var. İşte bugün sizleri diğer gençlerimizle buluşturalım. Ben bu manada hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Her türlü zorluk altında çalıştınız.”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise “Bu mutlu günü bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyorum" diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Spora önem veren devletimize, bakanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza verdikleri emek için kulüplerimizin ve velililerimizin hakkı ödenmez. Altını çizmek istiyorum ki inanılmaz işler yapıyoruz. En büyük destekçimiz kulüplerimiz, onlara da çok teşekkür ediyorum. Sizler gidip geldiğimiz, yaşadığımız her şeyde yanımızdaydınız. Türkiye’nin takım sporunda en başarılı branşı olan voleybolun daha büyük başarılar elde edeceğini düşünüyorum. Aynı tarihlerde U19 Milli Takımımız yarı finalde bir sayıyla kaybettik ve finali kaçırdık, orada da 4’üncü olduk. 16 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonası Türkiye’de gerçekleşecek. Bu ülkemizin bu başarıya ihtiyacı var. Bu imkanları da değerlendirmemiz, biz iyi bir gençliğe sahibiz, bunu başarıya dönüştürmemiz lazım.”

Bakan Kasapoğlu 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Takım Kaptanı Pelin Eroktay’a sorular yöneltti. Kasapoğlu’nun “Namağlup şampiyonluk nasıldı?” sorusunu Eroktay, “Namağlup şampiyon olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Bize verdiğiniz imkanlar sayesinde çok büyük başarılar elde ettik, çok teşekkür ederim öncelikle bunun için. Biz birbirimize inandık, güvendik, en sonunda da başardık” diye yanıtladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ayrıca programı takip eden gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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