Bakan Kasapoğlu: Radikal kararlar almamız gereken bir süreçteyiz

Geçtiğimiz yıl, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na, ülkemizde illegal bahsin önlenmesi konusunda, tematik bir konuşma yapmıştım. Bu yıl, açılış konuşması vesilesiyle sizlerle beraber olmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı…

Futbol ekonomisinin bütün paydaşlarıyla beraber, bütün yönleriyle ele alınacağı forumumuza hoş geldiniz getirdiniz.

Forumun düzenlenmesinde, başta Turkuaz Medya olmak üzere, emeği geçen herkesi gönülden tebrik ettiğimi özellikle ifade etmek istiyorum.

Kıymetli Katılımcılar,

Futbolu; sportif aktivitenin yanında, her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyen devasa bir endüstriyi bünyesinde barındıran, çağımızın eğlence sektörünü neredeyse domine eden bir spor faaliyeti olarak ele almalıyız.

FUTBOL EKONOMİSİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 50 MİLYAR DOLAR



Haziran 2019 itibariyle dünya futbol ekonomisinin büyüklüğü 50 milyar doları aşmış durumda…



Dünya nüfusunun sadece %10’unun yaşadığı Avrupa, toplam futbol ekonomisinin 3’te 2’sini tek başına üretiyor.



Dünya futbol gelirinin %15’i ise İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa’yı kapsayan 5 büyük ligde toplanıyor.



Elde ettikleri gelirlerin toplamı 18 milyar Euro’dan fazla...



Türkiye’ye baktığımızda, Süper Lig’in değeri 615 milyon Euro civarında.



Futbol gelirleri kapsamında Avrupa’da 7. olsak da kat sayı sıralamasında ilk 10’a giremeyen Hollanda Ligi, 1 milyar Euro’nun üzerinde geliri ile Türkiye’nin üzerinde…



Bu nedenle Türk futboluna hak ettiği değeri kazandırmak için önemli ve radikal kararlar almamız gereken bir sürecin içerisindeyiz.



Örneğin İngiltere Premier Lig’i ele alalım. Bildiğiniz gibi Premiere Lig bir şirkettir. En üst yetenek, harika statlar ve dolu tribün hedefiyle kurulmuştur.



Futbolun ruhu kadar, pazarlaması da organizasyonun öncelikleri arasındadır.



27 yıl gibi bir sürede Premiere Lig bugün, bu noktadaysa, tek nedeni hızlı akan oyun, oynanan oyunun çekiciliği, ligin marka değerini artırmaya yönelik çalışmalar ve statların neredeyse sürekli dolu olmasıdır.



Premiere Lig, geçen yıl İngiltere devletine 2,1 milyar sterlin, yani yaklaşık 15,6 milyar lira vergi üretmiştir.



Türkiye olarak, biz de bu endüstrinin dinamolarından biri haline gelmek istiyorsak, analitik bir perspektifle futbola bütüncül bir bakış açısı getirmek mecburiyetindeyiz.



Mevcut durumu iyi analiz etmek zorundayız.



Bugün Süper Lig, seyirci ortalaması Avrupa’da en yüksek oranda artış gösteren lig konumundadır.



Potansiyelimiz ortada…



Sahip olduğumuz tesisler, statlar, altyapı imkanları, son 17 yılda hayata geçirilen yatırımlar hepinizin malumu…



Çoğu ülkenin 40 yılda gerçekleştiremediği tesisleşme hamlesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdik.



UEFA raporunda da yer aldığı üzere, Avrupa'nın en modern statlarına sahip ülkeyiz.



Bu ivmelenmeyi nitelik olarak da desteklememiz, futbolumuzun şahlanışı olacaktır.



Kulüplerimizin doğru, akılcı ve finansal açıdan sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesi gerekmektedir.

TOPLAM BORÇ 14,5 MİLYAR LİRA



Süper Lig kulüplerinin şu anda toplam borcu 14,5 milyar lira civarında…



Ligin toplam geliri 4,2 milyar lira… Basit bir hesapla her yıl 10 milyar TL açık gösteriyor… Bunun böyle devam etmeyeceği son derece açık.



Kıymetli katılımcılar, atılacak adımlar belli…



Yönetimler yalnız sportif başarıya değil; finansal ve idari disiplin ile sportif başarıya eş zamanlı odaklanmalı.

Mevcut ortaklıkların ve mevcut varlıkların değerini artıracak stratejiler üretilmeli.



Futbol ekonomisinin sadece yayın haklarından ibaret olmadığını anlamalıyız.



Reklam ve sponsor gelirlerini, maç başı gelirleri artıracak eylem planları hayata geçirmeliyiz.



Sponsorlar, spor ekonomisinin yapıtaşları. Sponsorların, yayın sınırlamalarından etkilenmeden var olmalarını sağlamak için bütün paydaşların eşgüdüm halinde çalışması gerekiyor.



Türk sporu, muhtelif nedenlerle son yıllarda büyük sponsorların bir bölümünü kaybetti.



Küresel rekabette, özel sektörden gelecek destek ivme kazandırır.



Bu açığı sadece devlet üzerinden kapatmaya çalışmak, devleti en büyük sponsor yapar, bu da sürdürülebilir bir sistem oluşturmak için rasyonel bir adım değil.

Sponsorların kaçış nedenleri doğru analiz edilmeli ve onlar yeniden sektöre kazandırılmalıdır.



Ligimizin marka değerini ve kalitesini yükseltecek olanlar, hiç şüphesiz başta kulüplerimizdir.



Seyirciye ne sunuluyor, doğru analiz edilmeli.



Futbolun dili, dönemi doğru okuyarak belirlenmeli. Bu anlamda, her açıdan pozitif futbola yönelmeliyiz



Seyirci hem sahadan, hem tesisten, hem oyundan, hem de tribünde olmaktan keyif almalı.

Sığ tartışmaları ve kavgaları bırakmalı, akılcı yaklaşımlarla omuz omuza vererek futbolumuzu ayağa kaldıracak aksiyonlar üretmeliyiz.



İşte birlik içerisinde olunca milli takımımızın elde ettiği motivasyona hepimiz şahit olduk.



EURO 2020’de ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine millet olarak yürekten inanıyoruz.



Yine bütün branşlarda sporcularımızın galibiyet sevinçlerini asker selamıyla gösterdikleri ve bu şekilde Mehmetçiğimize güçlü bir motivasyon sağladıkları bir süreci yaşadık.



Tek yürek olunca, önümüzde hiçbir engel duramaz. Buna sonuna kadar inanıyoruz.



Unutmamalıyız ki spor ekonomisinin lokomotifi, spor kültürüdür.

Devletin sunduğu imkanları, tesis ve eğitim olanaklarını verimli kullanmalıyız.



Öncelikli ve birincil hedefimiz, güçlü bir spor kültürü oluşturmaktır.



Unutulmamalıdır ki spor yapmak, bireyin en doğal hakkıdır. Spor kültürünü oluşturmak, bu bilincin gelişmesiyle başlar.



Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz sporu tabana yayma politikamızın temelini, işte bu anlayış oluşturuyor.



Bütün branşlar için aynı hassasiyetle yatırımlar gerçekleştiriyor ve projeler üretiyoruz.



Çok yakın bir zaman içerisinde futbolu da içinde barındıran, bütün tarafları, kulüpleri, paydaşları bir araya getirecek “Büyük Spor Şurası” nı başlatacağız.

Çözüm odaklı her düşünceye açık bir şura olacak. Oradan da çok önemli çıktılar elde edeceğimize inanıyorum.



Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor ve inşallah Türk futbolunu, potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için gayretler ortaya koymaya devam edeceğiz.



Bir kez daha UFEF 2019’un düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, forumun hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.

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