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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.05.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, milli haltercileri kabul etti

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Bakan Kasapoğlu, milli haltercileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gürcistan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası ile ABD’de yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcuları makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda 3’ü altın, 6’sı gümüş, 5’i bronz olmak üzere 14 madalya kazanan sporcular ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletinde yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’ndan 9’u altın, 3’ü gümüş ve 8’i bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile dönen Milli Halterciler ile makamında bir araya geldi.

Bakanlık Merkez binada gerçekleşen kabulde, Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve antrenörler de yer aldı.

"Naim Süleymanoğlu gibi efsaneleri çoğaltmak durumundayız"
Milli Sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tekrar tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "Sizleri yakından takip ediyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına giden yolda sizlerle daha sık bir araya geleceğiz. Halter branşındaki gelişmeleri olumlu görüyorum. Milli takımda gençleşme var. Bu gençleşme ile ciddi bir ivme yakalandı. Bakanlık olarak sizlerin yanındayız. Halter bizim en çok ümidimiz olan branşlardan biri" şeklinde konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları’na doğru önemli bir süreçte içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "İnşallah çok büyük başarılara sizlerle birlikte imza atacağız. Olimpiyatlarda sizlerden çok ümitliyiz. Naim Süleymanoğlu gibi efsaneleri çoğaltmak durumundayız. Sizlerin de yeni efsaneler olmamanız için hiçbir neden yok. Her türlü imkan var. Bunları değerlendireceğiz. Bizler de bakanlık olarak sizlerin yanınızda olacağız. Kapımız, gönlümüz sizlere her zaman açık. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, sporcular ve antrenörlerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Bakan Kasapoğlu, daha sonra konuklara hediyeler verdi.

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