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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.06.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu Konya'da sporcularla bir araya geldi!

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Bakan Kasapoğlu Konya'da sporcularla bir araya geldi!

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda bulunan spor salonlarında antrenman yapan farklı branşlardaki sporcuları ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, genç sporculara 2020 ve 2024 Olimpiyatlarını hedef gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya’da Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda bulunan spor salonlarında farklı branşlarda antrenman yapan sporcuları ziyaret etti.

Türkiye ile Fransa arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçını izlemek için Konya’ya giden Bakan Kasapoğlu, karşılaşma öncesi sporcularla bir araya geldi. Konya’da Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda bulunan spor salonlarında antrenman yapan sporcuların çalışmalarını izleyen Bakan Kasapoğlu, onlarla sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, sporculara çok güvendiğini ifade ederek “Bir kısmınızın önünde 2020 Olimpiyatları, bir kısmınızın önünde ise 2024 Olimpiyatları gibi güzel hedefler var. Bu hedeflerin hepsi tabi bireysel hedefler değil. Bu hedefler aynı zamanda şanlı bayrağımızı temsil etmek gibi ulvi bir amaç barındırıyor. Bu da sizler için tabii ki gerçekleştirilebilir hedefler. Bu noktada sizlere güveniyoruz.” dedi.

“Başarı için en önemli şart inanmak”

Son 17 yılda sporda tesisleşmede büyük hamlelerin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi;

“Çok güzel bir çalışma ortamınız var. Bu çalışma ortamları son 17 yılda ortaya çıkmış bir takım imkanlardan doğuyor. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Kendisi de her birinizi çok yakından takip ediyor. Sizlerin başarısı ülkemizin başarısı. İnanıyoruz ki göğsümüzü kabartacaksınız. Bu noktada da hem siz hem de antrenörleriniz ve idarecileriniz büyük gayret içerisindesiniz. Bizler de takipteyiz. Sizlerin ihtiyaçlarınızı gidermek için varız. Önemli olan inanmak. İnanıyorsak başarının pek çoğunu gerçekleştirmişiz demektir. İnanç ile çalışarak bu hedefleri inşallah birlikte gerçekleştireceğiz.”

“Amacımız bu kutsal emaneti layıkıyla taşımaktır”
Bakanlık olarak tüm imkanlarla sporcuların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bizimle olan iletişiminizi irtibatınızı güçlü tutun. Gerek bizimle gerek buradaki arkadaşlarımıza sıkıntılarınızı ve ihtiyaçlarınızı belirtin. Kimimiz antrenör, kimimiz sporcu, kimimiz de yönetici olarak amacımız bu kutsal emaneti layıkıyla taşımaktır. Hedefimiz; bu şanlı bayrağı dalgalandırmak ve bu emaneti de gelecek nesillere teslim etmek. İnşallah sizlerle beraber hem 2020 Tokyo Olimpiyatlarında hem başka şampiyonalarda bu emanete layık olmak için çalışacağız. Ben bu noktada sizlere başarılar diliyorum. Çalışma azminizi, inancınızı daha güçlü bir şekilde devam ettirmenizi motivasyonunuzu kaybetmemenizi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gençler, milli heyecana ortak oldu
Geçtiğimiz günlerde Ankara Fen Lisesi’ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, öğrencileri Türkiye - Fransa maçına götürme sözü vermişti. Öğrencilerle Konya'da tekrar bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, kısa bir sohbetten sonra genç misafirlerini stadyuma uğurladı.

Gençlik merkezi üyeleri de stadyumdaydı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve UNICEF’in ortak projesinde, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. Yılı münasebetiyle gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen fotoğrafçılık eğitimi alan ş gençler de Türkiye-Fransa maçını izledi. İstanbul, İzmir ve Gaziantep’ten katılan gençler, ilk kez bir milli maç izleme heyecanının yanı sıra, 2-0’lık Fransa galibiyetinin de mutluluğunu yaşadılar.

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