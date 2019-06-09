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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Olgucan KALKAN / KONYA (DHA)
09.06.2019 - 00:56, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: İnşallah İzlanda'yı da yeneceğiz

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Bakan Kasapoğlu: İnşallah İzlanda'yı da yeneceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Fransa maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Milli takımımız kimsenin şans tanımadığı bir günde Fransa'yı yendi. Çok büyük bir başarıya imza attı. Başta oyuncularımızı, hocamızı ve tek yürek olan 82 milyon halkımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Konya'nın muhteşem seyircisine de teşekkür ediyoruz. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz inşallah. Çok daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

"SIRTINIZDA AY YILDIZ, GÖĞSÜNÜZDE İNANÇ OLDUKTAN SONRA YAPABİLİYORSUNUZ"

Fransa'nın güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "1 milyar Euro'yu aşkın Fransa'nın bütçesi var. Sırtınızda ay yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra demek ki yapabiliyorsunuz. İnşallah başarılarla hep birlikte her branşta yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu son olarak, "Futbolcularımızla kucaklaştık, tebrikleştik. Onlar da gayet inançlılar, gayet motiveler. İzlanda maçında da heyecanla, coşkuyla millet olarak destekleyeceğiz ve başaracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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