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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.01.2019 - 18:02, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: 'İki devlet, bir millet bir arada'

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Bakan Kasapoğlu: 'İki devlet, bir millet bir arada'

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile Azerbaycan'ın Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı’nın karşı karşıya geldiği dostluk maçının başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile Azerbaycan'ın Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi. Altındağ Örnek Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaparken, müsabaka 4-4 eşitlikle sonuçlandı.

Bakan Kasapoğlu, Azeri heyetini kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dostluk maçı öncesinde Azerbaycan ekibinin oyuncuları ve heyetini kabul etti. Kabulde bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Dostluk karşılaşması vesilesiyle Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı ile bir araya geldiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür müsabakaları yapmak, bir araya gelmek çok önemli. Bizler kardeşiz. Bu noktada ilişkilerimizi, çalışmalarımızı daha da arttıracağız. Sizlerin özverisini telafi etmek hiçbir şekilde mümkün değil. Sizler için tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: "İki devlet, bir millet bir arada"
İki takım oyuncularıyla fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu, müsabaka öncesi yaptığı konuşmada, "İki devlet, bir millet bir arada. Bugün anlamlı bir gün. Dostluk karşılaşmasının oynanmasına dair konu Azerbaycan'da gündeme geldiğinde, çok mutlu olmuştum. Organizasyonu hemen düzenlemek isteğimizi dile getirdik. Sağ olsunlar arkadaşlarımız da çok kısa sürede organize oldular ve bugün buradayız. Her iki takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah centilmenlik had safhada olacak" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, başlama vuruşunun ardından dostluk maçını kısa bir süre izleyerek stadyumdan ayrıldı.

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