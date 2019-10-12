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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, İbrahim Çolak’ı telefonla arayarak tebrik etti

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Bakan Kasapoğlu, İbrahim Çolak’ı telefonla arayarak tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan İbrahim Çolak’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında halka aletinde 14.933 puan alarak altın madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan İbrahim Çolak’ı telefonla aradı. Dünya Şampiyonası'nda sergilediği üstün performansla bir ilki başararak tarihe geçen İbrahim Çolak’ı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun dünya şampiyonu olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, başarısının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da sürmesi dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında halka aletinde bir ilki başararak Dünya Şampiyonu olan ve tarihi başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan İbrahim Çolak’ı kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran İbrahim Çolak’a 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında Ay-Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum."

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