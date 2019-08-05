Bakan Kasapoğlu: Herkesi sporla buluşturma konusunda kararlıyız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın ödül törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu törende yaptığı açıklamada, Çubuk'un satranç gibi önemli bir branşa öncülük ettiğini belirtti.

En fazla lisanslı sporcuyu bünyesinde Türkiye Satranç Federasyonunun barındırdığına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Satranç analitik düşünmeyi, hesap etmeyi, akılcı, güçlü olmayı bizlere öğreten, farklı bakış açılarını kazandıran bir branş. Federasyon başkanımız satrançla ilgilenen öğrencilerimizin akademik anlamda başarılarını farklı istatistiklerle ortaya koydu. Ben eminim, satrancın önümüzdeki süreçte gençlerimizin arasında daha da yaygınlaşmasıyla akademik başarılar çok daha yukarı noktalara taşınacaktır" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her gencin satrançla tanışması adına pek çok imkanı seferber ettiklerini belirterek, "Elbette spor, gençlerimizi geleceğe hazırlamak açısından önemli bir araç olduğu gibi toplumumuzun bedenen ve zihnen sağlıklı olması açsından da önemli bir olgu. Sporun tabana yayılması, her bireyimizin mutlaka günlük aktivitesinin bir parçası olarak spor yapması noktasında da bütün imkanları seferber ediyoruz. Son 17 yılda ülkemizdeki spor tesisleşmesi devrim niteliğinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya önem veren o güçlü liderliği bizler için önemli bir rehber. Önümüzdeki süreçte de hem sporda başarıyı yakalama hem de bu tesisleri daha verimli kullanma noktasında çok güzel çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

“Milli Sporcularımız Tokyo 2020’de Güzel Başarılara İmza Atacak”

Son dönemde birçok branşta milli sporcuların önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıl Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemiz, sporcularımızla çok güzel başarılara imza atacak. Biz buna inanıyoruz. Elbette bu manada kulüpler, yerel yönetimler ve federasyonlarla olan iş birliğini önemsiyorum. Bu bir takım çalışması" diye konuştu.

“Kadın odaklı bir spor anlayışıyla, sporu tabana yayma noktasında daha başarılı olacağız”

Bakan Kasapoğlu, sporun tabana yayılmasında ailenin önemli rol oynadığına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Spor ailede başlıyor. Aileye özellikle de annelere bu anlamda önemli sorumluluklar düştüğünü de hatırlatmak istiyorum. Kadın odaklı bir spor anlayışıyla inşallah sporu tabana yayma noktasında daha başarılı olacağımızı da düşünüyoruz. Evde herkesin spor yapması lazım. Bunu da koordine edecek olan annedir. Annenin liderliğinde sporu çocuklarıyla eşleriyle yapan toplum olma yolunda inşallah ilerleyeceğiz. Kadınlara yönelik spor noktasında çok güzel çalışmalarımız var. Yüzmeden basketbola, voleyboldan cimnastiğe kadar pek çok ayrı alanda çok güzel çalışmalarımız var. Çok kısa vadede bunları tüm toplumumuza yayma ve kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden herkesi sporla buluşturma yolunda kararlıyız. Çünkü sporun engel, bahane tanımayan, iyileştiren, dönüştüren anlayışına inanıyoruz. Gençlerimizin hiçbir kötü alışkanlık kazanmaması, hiçbir kötü şebekenin ağına düşmemesi için tüm ekibimizle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, törendeki konuşmasının ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödüllerini takdim etti.