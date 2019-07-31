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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi zihinsel ve bedensel anlamda geliştirmek için çalışıyoruz

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Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi zihinsel ve bedensel anlamda geliştirmek için çalışıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında ‘’Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü‘’ imzalandı. Protokole göre üniversite kampüslerinde eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal çalışmalar yapılması amacıyla Gençlik Merkezi Ofisi (Genç Ofis) kurulacak.

Ankara’da bulunan Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençler bizim en önemli varlığımız. Yarınlarımız için değil; bugünlerimiz için de çok daha güçlü ve donanımlı olmalıyız. Gençlerimizi zihinsel ve bedensel anlamda geliştirmek için çalışıyoruz” dedi.

“GENÇLERİMİZİN HER ANLAMDA GÜÇLÜ OLMASI İÇİN GENÇLİĞE OLAN YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”
Bakan Kasapoğlu, 2019 yılını gönüllülük yılı olarak ilan ettiklerini belirterek, “Gençlerimizin her anlamda güçlü olması için gençliğe olan yatırımlarımız devam edecek. Bakanlık olarak ‘Gençler neredeyse oradayız’ diyoruz. Liseler, ortaokullar başta olmak üzere bugün güzide üniversitelerimizin rektörleri var. Üniversitelere açılacak merkez ve gençlik ofisleri sayesinde gençlerimizin bakanlıkla ilgili yorum ve eleştirilerini almak için gönül köprüleri kuracağız” diye konuştu.

“BU PROTOKOLÜ TÜM ÜNİVERSİTELERE YAYACAĞIZ”
Sporda yapılacak gönüllülük çalışmalarını da en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Amacımız kamuoyunun tüm imkanlarını kullanmak. Pratik ve verimlilik anlamında hükümet sistemi çok fayda sağlıyor. Spor ve gençlik için değişik organizasyonlarla eğitim camiasının yanındayız. Üniversitelerin spor alanında tüm faaliyetlerini destekleyeceğiz. İnşallah bu protokolü tüm üniversitelere yayacağız. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

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