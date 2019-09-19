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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.09.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: “Gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim birinci vazifemiz”

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Bakan Kasapoğlu: “Gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim birinci vazifemiz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların yaz tatilini daha verimli bir şekilde geçirmesi amacıyla hayata geçirilen ‘Değerli Zamanlar’ projesine katılan gençler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara’da bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kula ve Selendi ilçelerinde çocukların yaz tatillerini daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen 'Değerli Zamanlar' projesine katılan gençlerle Ankara’da bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, “Gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları bizim öncelikli vazifemizdir. Bunun için de onların mutluluğu, huzuru, güven duygusu bizim için her şeyden önemlidir” diye konuştu.

8-14 yaş arası gençlere yönelik 5 hafta süren futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi gibi spor dalları ile tiyatro, resim ve müzik gibi sanat dallarında eğitim alan 80 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez binasında yer alan konferans salonunda mini bir konser verdi. Konseri izleyen Bakan Kasapoğlu, gençlerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

‘Değerli Zamanlar’ projesiyle öğrencilerin yaz tatili süresince zamanlarını iyi değerlendirmeleri, hem spor hem de sanat dallarında yeteneklerinin farkına varabilmelerinin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, gençlerin istek ve taleplerini de dinledi. Gençlerin gönderdikleri mektupların hepsini okuduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, Manisa’ya giderek gençlerle tekrar bir araya geleceğini söyledi.

“Gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim birinci vazifemiz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları bizim öncelikli vazifemizdir. Bunun için de onların mutluluğu, huzuru, güven duygusu bizim için her şeyden önemlidir. Bu anlamda ülkemizin her çocuğunu, her gencini kendi evladımız olarak görüyor, imkan ve kaynaklarımızı gençlerin yararlanacağı şekilde kullanmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzman eğitmenler tarafından derslerin verildiği projenin devam edeceği müjdesini de veren Bakan Kasapoğlu, gençlere kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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