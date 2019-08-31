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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.08.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: “Dopingle mücadelede marka bir ülke olacağız”

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Bakan Kasapoğlu: “Dopingle mücadelede marka bir ülke olacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Doping kontrol merkezinin Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde merkezi bir role sahip olmasını hedeflediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Dopingle mücadelede marka bir ülke olacağız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezdeki çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadele noktasında Bakanlık olarak önemli bir mücadele verdiklerini söyledi. 

Türkiye Doping Kontrol Merkezi’nin ülke sporu adına önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Dopingle mücadele laboratuvarları, küresel düzeyde dopingle mücadelenin desteklenmesinde temel bir rol oynamaktadır. Bu önemli rol, yasaklanmış maddeleri ve yöntemleri belirlemek için kesin ve güvenilir test yöntemleri sağlama kapasitelerine bağlıdır. Bu nedenle, laboratuvarın yetkinliğinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasına büyük önem veriyoruz” diye konuştu. 

Bakan Kasapoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: 

“Dopingle mücadele, ülke olarak çok önemsediğimiz bir konu. Sporun temiz bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu çerçevede de devlet olarak bugüne kadar tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde çalışacağız.” 

“Dopingle mücadelede ‘sıfır tolerans’ ve ‘temiz spor’ felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz” 

Dopingle mücadelede akademik camia ve spor camiası ile işbirliği yapacaklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Bu noktada ‘sıfır tolerans’ ve ‘temiz spor’ felsefesiyle spor camiası olarak çalışmaya devam edeceğiz. Tabii akademik yayınlarla birlikte sporcularımızın bilinçlenmesi ayrı bir önem arz ediyor. Bu çerçevede bakanlığımız gereken çalışmaları yapacaktır” diye konuştu. 

Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi’nin sadece Türkiye’de değil Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde de merkezi bir role sahip olmasını hedeflediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bugün buradaki çalışma arkadaşlarımızla da bu konuları değerlendirdik. Ben bu anlamda çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Özellikle son yıllarda dopingle mücadelede geldiğimiz nokta gerçekten güzel bir aşamayı bizlere gösteriyor. Hem spor camiasındaki bilinç hem yapılan çalışmalarla birlikte dünyada dopingle mücadele noktasında bir marka olacağımıza inanıyorum.” 

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Bakan Kasapoğlu: “Dopingle mücadelede marka bir ülke olacağız”

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