Bakan Kasapoğlu, başkanlarla birlikte derbiyi takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Ali Koç ve Fikret Orman ile beraber takip etti.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ın evinde Fenerbahçe’yi ağırladığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte maçı takip eden Bakan Kasapoğlu iki başkanla sohbet ederek maçı izledi.
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