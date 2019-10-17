Bakan Kasapoğlu: "Algı operasyonlarına en güzel cevabı halkımız veriyor"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBakan Kasapoğlu: "Algı operasyonlarına en güzel cevabı halkımız veriyor"
GeriFutbol Bakan Kasapoğlu: "Algı operasyonlarına en güzel cevabı halkımız veriyor"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: "Algı operasyonlarına en güzel cevabı halkımız veriyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Kasapoğlu: "Algı operasyonlarına en güzel cevabı halkımız veriyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Milli takımımızın son karşılaşmalardaki futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini hep birlikte gördük, hep birlikte izledik. Millet olarak tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen 2019-2020 akademik yıl açılış töreninde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harekatta görevli güvenlik güçlerinin zafere ulaşmasını dileyen Kasapoğlu, terörle mücadele konusunda dünyaya örnek olan Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı'nda önemli mesafe katettiğini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA), A Milli Takım oyuncularının "asker selamı"na soruşturma başlatmasına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"İdeolojilerden, siyasetlerden, aidiyetlerden bağımsız olarak milletçe bir ve beraber olmanın çok önemli olduğu bir süreci yaşıyoruz. Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Milli takımımızın son karşılaşmalardaki futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini hep birlikte gördük, hep birlikte izledik. Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın, futboldaki gücü herkes tarafından malum olan bir ülkenin böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonlarına girdiğini görüyoruz. Buna gençlerimizin, halkımızın, her kesimin en güzel cevabı verdiğini de görüyoruz. Millet olarak tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz. Bu yüzden her alanda başarmaya, her alanda çalışmaya, bir günümüzün bir sonraki günden daha ileride olmasına gayret edeceğiz."

Türkiye'nin dünyanın vicdanı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, bundan sonra da mazlumlara el uzatma konusunda aynı anlayışla devam edeceklerini belirtti.

14
İlkay Gündoğan için flaş açıklama Asker selamı...
İlkay Gündoğan için flaş açıklama! Asker selamı...

"Gençlerimizin hayaller kurmasından yanayız"

Gençlerin insanlığın geleceği için kültürde, sanatta, sporda lokomotif güç olacaklarına inandığını ifade eden Kasapoğlu, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin çok daha iyi işler yapacaklarına inandıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere güveninin çok fazla olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Gençlerimizin hayaller kurmasından ve bu hayallerin gerçekleşmesi için çaba sarf etmelerinden yanayız. Hayal ve çaba birlikte olduğu müddetçe Allah'ın bize muvaffakiyet nasip edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, başta spor tesisleri olmak üzere gençleri zihnen ve ruhen daha sağlıklı geliştirmeye yönelik imkanlarının bulunduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak, özellikle üniversite öğrencilerinin yanında olmaya gayret ettiklerine değinen Kasapoğlu, "Üniversitelere açtığımız gençlik ofisleri bizler için çok önemli. İnşallah gerek Bursa Teknik Üniversitesinde gerek Uludağ Üniversitesinde açıp Bursa'daki gençlerimizin ayağına gitmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının öğrencilerin barınması noktasında yoğun çaba harcadığını, beş yıldızlı otel niteliğinde yurtları hizmete aldıklarını anımsattı.

Sporda yapılan yatırımların başarı olarak döndüğünü dile getiren Kasapoğlu, milli sporcuların başarılarının artarak devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de üniversitenin genel durumu ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Kasapoğlu, daha sonra üniversitede öğrenciler tarafından kurulan kulüplerin çalışmalarının yer aldığı stantları gezdi. Drone gösterisini izleyen Kasapoğlu, BTÜ'nün yeni hizmet binasının temelini attı.

Akademik yıl açılış törenine, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (17.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son Dakika: Türkiye Kupası'nda programı açıklandı! Tarsus-Fenerbahçe maçının tarihi...
Red Bull Chess Masters geri dönüyor
Galatasaray - Real Madrid maçının bilet fiyatları açıklandı!
Bakan Kasapoğlu: "Algı operasyonlarına en güzel cevabı halkımız veriyor"