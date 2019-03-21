Bakan Kasapoğlu açıkladı: Yabancı kontenjanı TFF'nin sorumluluğunda
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merak edilen yabancı kontenjanı konusunda açıklamalar yaptı.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yabancı kuralı konusu TFF'nin sorumluluğunda. Onların bu konuda çalışmaları devam ediyor. Yabancı sınırını konuşmak yerine altyapıyı konuşmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Altyapıda çok güzel modeller var. Altınordu model, Bursaspor modeli... Bunları her alanda artırmamız gerekiyor." dedi.
Kasapoğlu, Yıldırım Demirören'in işlerinin yoğunluğu nedeniyle TFF Başkanlığı görevini bıraktığını ifade ederek, Yıldırım Bey işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevi bıraktı. Kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Hüsnü Güreli Bey, bu görevi devam ettirecek. TFF'nin zaten oluşmuş kurumsal bir yapısı var." şeklinde konuştu.
Detaylar geliyor...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle