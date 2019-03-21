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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.03.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu açıkladı: Yabancı kontenjanı TFF'nin sorumluluğunda

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merak edilen yabancı kontenjanı konusunda açıklamalar yaptı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yabancı kuralı konusu TFF'nin sorumluluğunda. Onların bu konuda çalışmaları devam ediyor. Yabancı sınırını konuşmak yerine altyapıyı konuşmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Altyapıda çok güzel modeller var. Altınordu model, Bursaspor modeli... Bunları her alanda artırmamız gerekiyor." dedi.

Kasapoğlu, Yıldırım Demirören'in işlerinin yoğunluğu nedeniyle TFF Başkanlığı görevini bıraktığını ifade ederek, Yıldırım Bey işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevi bıraktı. Kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Hüsnü Güreli Bey, bu görevi devam ettirecek. TFF'nin zaten oluşmuş kurumsal bir yapısı var." şeklinde konuştu.

Detaylar geliyor...

 

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Bakan Kasapoğlu açıkladı: Yabancı kontenjanı TFFnin sorumluluğunda

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