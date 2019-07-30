Bakan Kasapoğlu: “38 gençlik kampından her yıl 125 bin gencimiz yararlanıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülke genelinde bakanlığına bağlı 38 adet gençlik kampı bulunduğunu ve her yıl yaklaşık 125 bin gencin bu kamplardan faydalandığını belirterek, “Gençlerimizin hem tatillerini geçirdikleri, hem kendilerini geliştirdikleri, hem de güzel arkadaşlıklar kazandıkları bu kamplarda zaman zaman gençlerimizle birlikte oluyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’nı ziyaret ederek gençlerle biraya geldi. Burada yaptığı konuşmada, kampların gençlere sunduğu imkanları hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin dört bir yanında gençlik kamplarımız var. Kamplarımızda Sportif anlamda ve eğitimsel noktada, gençlerimize sunduğumuz pek çok imkânlar var. Gençlerimizin hem tatillerini geçirdikleri hem kendilerini geliştirdikleri, hem de güzel arkadaşlıklar kazandıkları bu kamplarda zaman zaman gençlerimizle birlikte oluyoruz” diye konuştu.

Sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’nda da gençlerle bolca vakit geçirme imkânı bulduklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin dört bir yanından gelen, Diyarbakır’dan, Bursa’dan, Tekirdağ’dan, Amasya’dan gençlerimiz buradalar. Hem arkadaşlıklarını geliştiriyorlar hem de futboldan basketbola, voleyboldan kanoya kadar pek çok aktiviteyi gerçekleştiriyorlar. Yeni arkadaşlıklar kazanıyorlar, dostluklar inşa ediyorlar. Onların bu heyecanına, bu güzel ortama eşlik etmek bizlere de ayrı bir güç veriyor. İnşallah bu kamp ziyaretlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Kamp ziyareti sırasında gençlerle çeşitli aktivitelere de katılan Bakan Kasapoğlu, diğer kabine üyelerinin de kampları ziyaret ettiklerini ve gençlerle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye genelinde bakanlığına bağlı 38 adet gençlik kampı olduğunu ifade ederken, “Her yıl yaklaşık 125 bin gencimiz bu kamplardan yararlanıyor. Doğa ve deniz kamplarının dışında, yıl boyunca Üstün Yetenekliler Kampı, Ekolojik Tarım ve Hayvancılık Kampı, terörden etkilenen gençlerimiz için ‘Umut Kampı’ gibi pek çok tematik kampta gençlerimizi misafir ediyoruz” diye konuştu.