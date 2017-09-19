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Bakan Bak'tan yabancı kuralı açıklaması

Kırşehir’e Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında yorum yaparak, takımların yabancı kontenjanları hakkında da konuştu.

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Bakan Bak, “Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tabii ki önemlidir. Takımlar ve derbi yıllardır var. Çıkacaklar ve oynayacaklar. Kimin kazanacağını sahadaki performansları belirler. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Dostane ve centilmence müsabaka olmasını temenni ediyoruz. Bu Türk sporu için önemli” dedi.

Yabancı kontenjanı hakkında da konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, “Yabancı kontenjanları ile ilgili Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Konu ile ilgili ilgili federasyon bizler çalışacağız. İnşallah ülkemiz sporu için önemli adımları atar, kararları alırız” diye konuştu.

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