Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek Avrupa ikincisi olan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu gönülden kutluyorum. Kazandığı başarılarla kariyerinde emin adımlarla yükselen genç kardeşimizin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
İspanya'daki Jerez Pisti'nde koşulan son ayak yarışını üçüncü sırada bitiren Toprak, ikinci sezonunu yaşadığı Superstock1000'de sürücüler klasmanında 130 puanla ikinciliği elde etmişti.