Bakan Bak'tan Cenk Tosun mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha şimdiden bayrağımızı dalgalandırdın. Yolun açık olsun evlat." mesajını paylaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Cenk Tosun'a Everton kariyerinde yürekten başarılar dilerim. Çalışkanlığıyla ülkedeki genç sporculara her zaman örnek olmaya devam edecek. Tebrikler Cenk." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yayınladığı klip ile paylaştığı mesajında, "Yeni kulübün hayırlı, yolun açık olsun. Burası her zaman senin yuvan ve sen her zaman ailemizin parçasısın Cenk'im." gönderiminde bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular da eski takım arkadaşlarını kutladı. Siyah-beyazlı takımın forvet hattında Cenk Tosun'un rekabet yaşadığı isimlerden biri olan Alvaro Negredo'nun yanı sıra Dusko Tosic, "iyi şanslar" dileğinde bulundu. Tolgay Arslan, "Önemli olan uzaklık değil, ilk adımı atabilmektir derler. Sen büyük bir adım attın. Bize uzak değil aksine daha yakınsın kardeşim çünkü şanlı ay-yıldızlı Türk bayrağını ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edecek ve bunu en iyi şekilde yapacaksın." paylaşımını yaptı.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz ise Cenk Tosun'la birlikte milli takım forması altında yaşadığı bir gol sevincinin fotoğrafını paylaşarak, "Yolun açık olsun paşam." ifadesini kullandı.

Antalyasporlu Emre Güral da "Kardeşim, küçüklüğümüzden beri rüyalarla başlayan yolculuğumuzda büyük bir başarı ve büyük bir adım. Yolun açık olsun." şeklinde tweet attı.