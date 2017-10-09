Bakan Bak’tan Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı’na destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası’nın final karşılaşmasında İngiltere ile mücadele eden Türkiye Milli Ampute Takımı’nı yalnız bırakmadı. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmayı tribünde takip eden Bakan Bak, maç süresince milli takıma taraftarlarla birlikte destek oldu.

Ay-yıldızlı takım, İngiltere ile yaptığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın elinden aldı. Futbolcuları tek tek tebrik ederek sevinçlerini paylaşan Bakan Bak, kupa töreninin ardından sporcularla fotoğraf çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek şampiyon olan milli takım için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ay yıldızlı bayrağımızı büyük bir gururla temsil ederek tüm Türkiye’yi sevince boğan Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı’mızı yürekten kutluyorum. Bu tarihi günde Türk halkına unutulmayacak bir zafer armağan eden ve yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizdeki milyonlarca gence pes etmemenin, azmin, takım oyununun en güzel örneklerini gösteren milli takımımızın, gelecek yıllarda da böylesine tarihi zaferler kazanacağına yürekten inanıyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen kocaman yürekli futbolcu kardeşlerime, teknik ekibe ve başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.”