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Bakan Bak sahalara indi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak memleketi Rize’de bazı programlara katıldıktan sonra akşam saatlerinde Zincirli Köprü köyünde halı sahada İl Başkanı Muhammet Avcı ve parti meclis üyeleri ile halı saha maçına çıktı.

Hürriyet Haber
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30'ar dakika oynanan karşılaşma 7-7 berabere bitti. Bakan Osman Aşkın Bak karşılaşmada sağ açık olarak oynadı ve biri penaltıdan olmak üzeri iki gol atıp iki de asistle karşılaşmayı tamamladı.

"Zaman zaman futbol oynamalıyız"

Maç sonunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, zaman buldukça spor yapmaları gerektiğini belirterek, "Çok iyi bir maç oldu, berabere bitti ve iyi mücadele ettik, her iki ekibi de kutlarım, performansımızı daha artırmamız gerek, zaman zaman maç yaparak bunu artırabiliriz, gelecek maçımızı gazeteciler ile yapacağız" dedi.

Bakan Bak sahalara indi
Bakan Bak sahalara indi
Bakan Bak sahalara indi

Gençlik ve Spor Bakanı

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