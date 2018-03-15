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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Bakan Bak: Beşiktaş bizi gururlandırdı
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Futbol
15.03.2018 - 00:19, Son Güncelleme:

Bakan Bak: Beşiktaş bizi gururlandırdı

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Bakan Bak: Beşiktaş bizi gururlandırdı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayern Münih'e 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ın bu sezonki performansının herkesi gururlandırdığını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, "Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir performans gösterdik. Gruplardan başarılı bir şekilde çıktık. Bayern Münih ile oynadığımız müsabakadan istediğimiz neticeyi elde edemedik. İlk maçtaki kırmızı kart bunda etkili oldu. Güzel bir mücadele oldu ama yine burada istediğimizi elde edemedik. Ayrılırken de galibiyetle tamamlamak güzel olurdu, Beşiktaş'a, Türk futboluna yakışırdı. Ama rakibimizde güçlü, defalarca final oynamış bir takım. Beşiktaş'ın bu sezon gösterdiği performans hepimizi gururlandırdı." diye konuştu.
Beşiktaş taraftarının çok iyi bir atmosfer oluşturduğunu sözlerine ekleyen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Taraftara teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Muhteşem bir görüntü ortaya koydular. Milletvekili misafirler vardı Fransa'dan, onlar da seyircinin harika olduğunu, ambiyansın muhteşem olduğunu ifade ettiler. Seyirciye teşekkür ediyoruz. Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyoruz, bizleri gururlandırdılar. Gelecek sene çok iyi yerlerde daha iyi neticeler alırız, bütün kulüplerimiz için söylüyorum bunu. İnşallah önümüzdeki sezon bütün takımlarımız Avrupa'da iyi neticeler alırlar. Beşiktaş taraftarına bir alkış."

- Orman: "Beşiktaş seyircisi mükemmel"

Avrupa defterini kapatarak tamamen lige dönmüş olduklarını söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise, şu değerlendirmede bulundu:

"Takımımız iyi mücadele etti. Artık rotamızı tamamıyla lige çevirmiş olduk. Hafta sonundaki Başakşehir maçına bakacağız. Beşiktaş seyircisi mükemmel. Her zaman öyleydi. Takımlarının her zaman arkasında oldular. Geldikleri ve yaptıkları her şey için onlara teşekkür ediyoruz."

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