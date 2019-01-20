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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena / DIŞ HABERLER
20.01.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Bakambu'ya Barcelona kancası

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Bakambu'ya Barcelona kancası
Foto: AP

Eski Bursasporlu Bakambu, La Liga devi Barcelona'nın radarına girdi.

Barcelona, bir dönem Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu transfer etmek istiyor. 2018 Şubat ayından bu yana Çin Süper Ligi'nde Beijing Sinobo Guoan forması giyen Kongolu golcü, Luis Suarez'in alternatifi olarak düşünülüyor.

Çin'de 29 maçta 23 gol kaydeden 27 yaşındaki forvet La Liga'da 75 maçta 32 kez fileleri sarsmıştı.

Bakambu'nun Çin'de mutsuz olduğu dile getiriliyor.

Yıldız oyuncu 2014-15 sezonunda Bursaspor forması giydi ve 13 kez fileleri sarstı. Bursaspor Bakambu'yu 7,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'e göndermişti.

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