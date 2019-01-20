Bakambu'ya Barcelona kancası
Eski Bursasporlu Bakambu, La Liga devi Barcelona'nın radarına girdi.
Barcelona, bir dönem Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu transfer etmek istiyor. 2018 Şubat ayından bu yana Çin Süper Ligi'nde Beijing Sinobo Guoan forması giyen Kongolu golcü, Luis Suarez'in alternatifi olarak düşünülüyor.
Çin'de 29 maçta 23 gol kaydeden 27 yaşındaki forvet La Liga'da 75 maçta 32 kez fileleri sarsmıştı.
Bakambu'nun Çin'de mutsuz olduğu dile getiriliyor.
Yıldız oyuncu 2014-15 sezonunda Bursaspor forması giydi ve 13 kez fileleri sarstı. Bursaspor Bakambu'yu 7,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'e göndermişti.
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