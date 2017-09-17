Bakambu can yaktı, Villareal rakibine acımadı!

Villareal, La Liga'nın 4. haftasında deplasmanda Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi.
Enes Ünal'ın yedek başladığı karşılaşma iki takımın ataklarıyla başlarken 33. dakikada Viktor Ruiz'in asistiyle gol perdesini açan isim Cedric Bakambu oldu.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken Villareal, soyunma odasına 0-1'lik skorla gitti.
Maçın 52. dakikasında Carlos Bacca, Villareal'in deplasmanda 0-2 öne geçiren golü kaydetmiş oldu.
Karşılaşmanın 62. dakikasında ise Cedric Bakambu, Samu'nun asistiyle maçı 0-3'e getirdi.
60. dakikada Castillejo'nun enfes şutunda kale direği gole izin vermedi.
Müsabakanın 79. dakikasınsda milli oyuncumuz Enes Ünal, Cedric Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu.
Maçta 3 dakika uzatma verilirken başka gol sesi çıkmadı, Villareal, Alaves'i deplasmanda 0-3 galip yenmiş oldu.
Alaves bu sonuç ile Ligin 4. haftasında gol atamadı, puan da alamadı.