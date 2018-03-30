Bahsi Kolay nedir?
Bahsi Kolay, "Bahis yapması keyifli ama oynaması zor" diyenler için iddaa oynamayı kolaylaştıran Nesine.com'un sizlere sunduğu bir bahis oyunudur.
iddaa oynamak hiç bu kadar eğlenceli ve kolay olmadı...
6 temel kategoriye ayrılmış oyun türlerinden istediğinizi seçerek, hemen iddaa oynamaya başlayabilirsiniz.
- MAÇTA EN AZ 4 GOL OLUR MU? iddaa oyun türü 3.5 Gol ALT / 3.5 Gol ÜST seçeneklerini kolaylaştırır.
- MAÇTA EN AZ 3 GOL OLUR MU? iddaa oyun Türü 2.5 Gol ALT / 2.5 Gol ÜST seçeneklerini kolaylaştırır.
- MAÇTA EN AZ 2 GOL OLUR MU? iddaa oyun Türü 1.5 Gol ALT / 1.5 Gol ÜST seçeneklerini kolaylaştırır.
- İKİ TAKIM DA GOL ATAR MI? iddaa oyun Türü Karşılıklı Gol Var / Karşılıklı Gol Yok seçeneklerini kolaylaştırır.
- EV SAHİBİ TAKIM KAZANIR MI? iddaa oyun Türü Maç Sonucu 1 / Çifte şans X2 seçeneklerini kolaylaştırır.
- DEPLASMAN TAKIMI KAZANIR MI? iddaa oyun Türü Maç Sonucu 2 / Çifte şans 1X seçeneklerini kolaylaştırır.
Dilediğiniz kategoride, tek tek seçimlerinizi yaparak kupon oluşturabilirsiniz.
Yapılan seçimleri ön çalışma ya da bir kupon özeti olarak düşünebilirsiniz. Seçimler öncelikle hesaplama yapılan "Kupon Özeti" alanında görüntülenir. Oynanmaya karar verildikten sonra 'KUPONA EKLE'yi tıklayarak Bahsi Kolay kuponu oynanmış sayılır.
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