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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
31.03.2019 - 20:47, Son Güncelleme:

Bahreyn'de şans Hamilton'ın yanında

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Bahreyn'de şans Hamilton'ın yanında

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. 

Formula 1'de sezonun ikinci mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,412 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde, 57 tur üzerinden yapıldı. 

Son şampiyon Lewis Hamilton, 3. cepten kalktığı yarışta rakiplerinin yaşadığı sorunları fırsata çevirerek bu sezon ilk, kariyerinin 74. birinciliğini elde etti. Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 2.9 saniye arkasında 2. sırayı aldı. 

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, rahatça önde götürdüğü mücadeleyi, bitime 12 tur kala otomobilinin motorundaki arıza nedeniyle 3. sırada bitirebildi. 

Ferrari'nin diğer pilotu Sebastian Vettel ise 38. turda Hamilton ile girdiği ikincilik mücadelesinde spin attı. Sonraki turda George Russell'ın (Williams-Mercedes) temasıyla aracının ön kanadı kopan Vettel, 5. oldu.

Bu sonuçla puanını 44'e çıkaran Bottas, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 43 puanla Hamilton ve 27 puanla Red Bull-Honda'dan Max Verstappen takip etti. 

Sezonun 3. yarışı Çin Grand Prix'si 14 Nisan'da yapılacak. 
Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle: 

İlk 10 

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 
2. Valtteri Bottas (Mercedes) 
3. Charles Leclerc (Ferrari) 
4. Max Verstappen (Red Bull-Honda) 
5. Sebastian Vettel (Ferrari) 
6. Lando Norris (McLaren-Renault) 
7. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 
8. Pierre Gasly (Red Bull-Honda) 
9. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda) 
10. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 

Pilotlar klasmanı 

1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 44 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 43 
3. Max Verstappen (Hollanda): 27 
4. Charles Leclerc (Monaco): 26
5. Sebastian Vettel (Almanya): 22 

Takımlar klasmanı 

1. Mercedes: 87 puan 
2. Ferrari: 48 
3. Red Bull: 31 
4. Alfa Romeo: 10 
5. McLaren: 8 

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