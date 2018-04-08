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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.04.2018 - 20:46, Son Güncelleme:

Bahreyn'de kazanan Vettel

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Bahreyn'de kazanan Vettel

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

Formula 1'de sezonun ikinci mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,412 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde, 57 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari'den Sebastian Vettel, startta yerini korudu. Mercedes'ten Valtteri Bottas, Ferrari sürücüsü Kimi Raikkonen'i geçerek 2. sıraya yerleşti.

Red Bull pilotlarından Daniel Ricciardo 2'nci, Max Verstappen ise 5. turda, otomobillerinin arızalanması sebebiyle yarışa veda etti.
İlk "pit stop"lar sonrası liderliğini koruyan Vettel'i, Bottas, Raikkonen ve yarışa 9. sıradan başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton izledi.

Raikkonen'in 36. turda gerçekleştirdiği "pit stop" sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Erken hareket ederek sol arka lastiği değiştiren mekanikere çarpan Raikkonen, takımın uyarısıyla birkaç metre sonra durdu. Lastiği yerine oturmayan Raikkonen, yarış dışı kaldı.
Kalan bölümde daha eski lastiklerle Bottas'ın ataklarına direnmeyi başaran Vettel, rakibinin 0.7 saniye önünde kariyerinin 49. birinciliğini elde etti.

Liderin 6.5 saniye gerisinde 3. olan Hamilton, peş peşe 27 yarış boyunca puan alarak Raikkonen'e ait rekora ortak oldu.
Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Vettel, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Alman sürücüyü, 33 puanla Hamilton ve 20 puanla Bottas takip etti.

Sezonun 3. yarışı Çin Grand Prix'si 15 Nisan'da yapılacak.

İlk 10
Bahreyn Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:
1. Sebastian Vettel (Ferrari)
2. Valtteri Bottas (Mercedes)
3. Lewis Hamilton (Mercedes)
4. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)
5. Kevin Magnusssen (Haas-Ferrari)
6. Nico Hulkenberg (Renault)
7. Fernando Alonso (McLaren-Renault)
8. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault)
9. Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber)
10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

Pilotlar klasmanı
1. Sebastian Vettel (Almanya): 50 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 22
4. Fernando Alonso (İspanya): 16
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15

Takımlar klasmanı
1. Ferrari: 65 puan
2. Mercedes: 55
3. McLaren: 22
4. Red Bull: 20
5. Renault: 15

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