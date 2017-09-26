Bahis yaptı, kaybetti! Ali Palabıyık'a dava açtı...

Bilal Küçükşengün, iddaa'da Beşiktaş lehine 50 TL yatırdığını ve hakem Ali Palabıyık'ın kararlarından dolayı maddi ve manevi zarara uğradığını öne sürürerek Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Başvuruda şu şekilde;

23 Eylül Cumartesi akşamı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta hakem maçın sonucuna direk tesir eden ciddi hatalar yapmıştır. Bu hatalar sonucunda uğradığım maddi zararın tazminini talep ediyorum.

Maçta bir çok tartışmalı pozisyon olmakla birlikte, tüm spor otoriteleri tarafından oybirliğiyle hakemin kusurlu olarak görüldüğü ve maçın sonucunu direk olarak etkileyen iki pozisyon vardır. Birincisi Negredonun attığı ama ofsayt gerekçesiyle verilmeyen nizami gol. Diğeri ise, Cenk'in verilmeyen penaltısıdır. Gözlemci raporu çok net. Mahkeme dosyasına anılan gözlemci raporunun celbini istiyoruz. Ayrıca, Hakem hocalarından oluşacak bilirkişi heyeti atanmasını ve maçtaki hakem hataların tespiti ile bu hataların maçın sonucuna tesiri konusunda rapor alınmasını ve nihayetinde, hakemin kusuru sabit olduğunda uğradığımız maddi ve manevi zararın tazminini talep ediyorum. (Sporx)