Bahçeşehir yeni ateşini arıyor
2018-2019 sezonunda 24 ilde yapılacak olan seçmelere başlayan Bahçeşehir Koleji, 3 bin lisanslı sporcu hedefliyor.
Geçen yıl 12 ilde gerçekleştirdiği altyapı seçmeleri sonucunda Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Samsun, İstanbul’da açtığı şubeleriyle 600 lisanslı sporcuyu bünyesine katan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, 20182019 sezonunda 24 ilde yapacağı seçmelerle bu sayıyı 3 binin üzerine çıkarmayı amaçlıyor.
BUGÜN SIRA ADANA’DA
Ocak ayının ilk haftasında başlayan seçmelerde şu ana dek Bursa ve İskenderun etapları tamamlandı. Bine yakın sporcunun başvurduğu seçmeler iki ilde de yoğun ilgi gördü. Gençler, Bahçeşehir’in yeni ateşi olmak için sahne aldı. Bugün Adana ile devam edecek ve 24 kentte gerçekleştirilecek olan seçmelere başvurmak isteyenler, www. bahcesehirsporkulubu.org sitesinden gerekli bilgileri alabiliyor. Taramalarda 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 doğumlu erkek sporcular yeteneklerini sergileyebiliyor.
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