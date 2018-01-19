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Bahçeşehir Üniversitesi'nden dev işbirliği

Son yıllarda teknoloji dünyasının gündeminde yer alan espor, tüm dünyada hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

Hürriyet Haber
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Ülkemizde de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan espor, takımların ve liglerin kurulmasıyla “Spor” dalı olma yolunda büyük bir adım attı.

Teknolojinin lider markası ASUS ve Türkiye’nin önde gelen dev eğitim kurumlarından Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), dijital çağın sporu esporu desteklemek için çok önemli bir işbirliğine imza attı.

Asus’un Republic of Gamers (ROG) markası 2 yıl boyunca Bahçeşehir Üniversitesi’nin espor kulübü BAU eSports’un sponsoru olacak. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi’nin tüm takımları için sınırsız ekipman desteği sağlayacak olmasının yanında espor laboratuvarı ile de oyuncuların çalışmalarını destekleyecek.

Republic of Gamers e-spor

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