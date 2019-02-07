Bahçeşehir Koleji'ne idmanda 1,75'lik şaka!
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, ünlü YouTuber Alper Rende ile takımını ‘moda deyim’le âdeta trolledi!
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nin renkli ve iddialı ekiplerinden Bahçeşehir Koleji bu defa ‘şakazede’ oldu. Ünlü YouTuber Alper Rende, takımın Maltepe Bahçeşehir Koleji Tesisleri’ndeki idmanı öncesi salona gizli kameralar ve ses kayıt cihazları yerleştirdi. YouTube’taki SıkıyosaYap programı, bu kez Bahçeşehir Koleji yıldızlarını vurdu! Üç ‘yardımcısı’ vardı ‘İş birlikçiler’ genel menajer Alpaslan Aydın, koç Stefanos Dedas ve takım kaptanı Yiğitcan Turna, 1.75 boyundaki Rende’yi takımın kurucu başkanı Hüseyin Yücel’in yeni transferi olarak tanıttı. İdmanda şakayı ilk olarak Preldzic ile Hakan anladı. Şaka, antrenman sahasında uzun süreli gülüşmelere yol açtı.
BAHÇEŞEHİR Koleji Takımı ile çıktığı ve 20 dakika dahil olduğu antrenmanda bir hayli yorulan Alper Rende, Türkiye’de ilk kez bir basketbol takımına böyle bir şaka yapıldığını söyledi. Rende’nin YouTube platformuna yüklediği ve hayranlarıyla paylaştığı videosu, çok kısa bir sürede milyonlarca kişi tarafından izlenip beğenildi.
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