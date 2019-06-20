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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji'nden yaz fırtınası

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Bahçeşehir Koleji'nden yaz fırtınası

Antalya'daki performans ve gelişim kampının ilk etabı tamamlandı.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Menajeri Alpaslan Aydın, “Bu kamp, basketbol camiasında varoluş amacımızla birebir uyumlu. Verdiğimiz eğitimlerle tüm katılımcılarımıza sporun güzellikleri ve centilmenliğini öğretmeyi hedefliyoruz” dedi.

TÜRKİYE’de eğitim ve sporun aydınlık yüzü olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün, Antalya Gloria Sports Arena’da düzenlediği, “Basketbol Performans ve Gelişim Kampı”nın ilk etabı 15 Haziran Cumartesi günü başladı. 2004-2009 doğumlu erkek ve kız sporcular için organize edilen kampa hem Bahçeşehir Koleji bünyesinden hem de diğer okullardan çok sayıda basketbol sevdalısı sporcu katıldı. Kampın ilk etabı dün sona erdi ve bugün ikinci etap start aldı.

Aydın: Amacımız spor sevgisini aşılamak

· KAMPI yerinde takip eden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Menajeri Alpaslan Aydın, “Bu kamp, basketbol camiasında varoluş amacımızla birebir uyumlu. Verdiğimiz eğitimlerle tüm katılımcılarımıza sporun güzellikleri ve centilmenliğini öğretmeyi hedefliyoruz. Öncelikli amacımız çocuklara basketbol sevgisini aşılamak. Çocuklarımızın bir kısmı ilk kez böyle bir ortamda yer alıyor. Onlar adına da çok mutluyuz” diye konuştu.

İkinci etap çalışmaları 24 Haziran’da bitecek

· YENİ katılımcılarla ikinci kısmı bugün başlayan ve 24 Haziran’a dek sürecek etkinliklere değinen Aydın ayrıca, “Ortak tutkumuz basketbol ancak hayat yalnızca basketboldan ibaret değil. Spor; sağlıklı bir yaşam sürmek ve erdemli bir insan olmak için çok güzel bir araç. Biz de sporcularımıza rehber öğretmenlerimizin de desteğiyle sağlıklı ve iyi birer birey olmanın inceliklerini aşılamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Bilinçli farkındalık’ ile psikolojiye büyük önem

Rehber öğretmen Alperen Yeşilyayla, “Zihinsel süreçler ve kavramlara hakim olmak sporcular için fiziksel çalışmalar kadar önemlidir” dedi.

ANTALYA’da gerçekleştirilen özel kampa Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi koçları ve Bahçeşehir Koleji Basketbol A Takımı sporcuları da konuk oluyor. Spor psikolojisine eğilen kulüp kampta her çocuğa, ‘mindfulness sports’ eğitimi de veriyor. Kurumun rehberlik öğretmenleri Nazife Yücel ve Alperen Yeşilyayla tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde sporculara ‘mindfulness kavramı’nı (bilinçli farkındalık) iyi uygulamanın önemi aktarılıyor. Bu kavramın sporda çok etkili bir araç olduğu ve sporcuların kendilerine güvenlerini ortaya çıkarmalarına, en yüksek performansa ulaşmalarına nasıl yardımcı olacağı bilgileri veriliyor. Konuyla ilgili konuşan rehber öğretmen Alperen Yeşilyayla ise, “Anda ve farkında olarak yaşamak sporcular için fiziksel egzersizler kadar önemli. Bu kavramı anlayan bir sporcu potansiyelini tam olarak gösterebiliyor” dedi.

Şut ilhamını kedilerden aldı!

Fodor, “Biyomekanik, kinezyoloji, jimnastik, dövüş sanatları, tenis, futbol ve kediler benim basketbol idmanlarımı düzenlememi sağladı” dedi.

NORMALDE bu sayfaya Türkiye Ligi harici içerikleri pek girmedim ama sezon sonu itibariyle tanışma fırsatı bulduğum Miami Heat Şut Antrenörü Rob Fodor’un anlattıkları bana, “Dünya nelerle, biz nelerle uğraşıyoruz?” dedirtti. İşte başarılı koçun Hürriyet’e söyledikleri...

ÇOK ÖZEL TEKNiKLER

· Çalışmalarım; biyomekanik, kinezyoloji, jimnastik, fizik, dövüş sanatları, artistik patinaj, tenis, futbol ve kediler üzerine yaptığım çalışmalardan ilham alıyor. Evet, kediler! · Onlar üzerinde yaptığım çalışmalar; insanlar ve hayvanlarda
var olan temel kavga ve uçuş tepkileri hakkında bana fikir verdi. O fikir, programımızdaki en önemli harekete zemin hazırladı; “Dikey düşüş”. Bu alanlarda çok özel çalışmalarımız var.

HER ŞEY: KENDiNi EĞiTMEK

· The Shooting Guy projemde hedef; basketbolun öğretilme şeklinde değişiklik yapmak. İlk süreç oyuncuyla başlar. Onlara yapılabilecek en iyi hareketler ve şut seçeneklerini öğretmek isterim. Yöntemleri öğrenenler, benim için ‘her şey olan’ kendini eğitme bilincini de ediniyor. Sonra; koçlar, aileler ve kulüpler de devreye giriyor. Çalışmalarım Instagram’da ‘@theshootingguy’ hesabından paylaşıyorum.

TÜRKiYE SEMPATiM BÜYÜK

İLERİDE Türkiye’de projelere katılır mısınız? · Bu olağanüstü bir fikir. Türkiye’ye geçmişte çalıştığım oyuncu ve koçlardan dolayı sempatim büyük. Türkiye’den önemli kulüpler ve Türkiye Basketbol Federasyonu ile bu konuda irtibata geçip, sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde de yer almayı çok isteriz. Bu bizler için de muhteşem bir tecrübe olur.

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