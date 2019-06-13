Bahçeşehir Koleji temeli sağlam attı

Altyapı atılımıyla takdir toplayan Bahçeşehir Koleji’nin İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Eğitimdeki mükemmelliyetçiliğimizi sporda da sürdürüp, geleceğin yıldızlarını yetiştirerek ülkemizde ve dünyada sporun örnek lokomotifi olacağız” dedi.

BAHÇEŞEHİR Koleji Spor Kulübü, altyapı seferberliğinde bu sezon içerisinde yaptığı seçmelerle, ülkenin dört bir yanındaki 24 şehirde 30 bini aşkın çocuğa dokundu. Kulüp, son sporcu taramalarını 9 Haziran 2019 Pazar günü İzmir ve Kayseri illerinde gerçekleştirdi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunun dikkatleri en çok çeken ve en çok konuşulan takımlarından olan Bahçeşehir Koleji, başarılı gidişatı dışında kurulduğu ilk yıldan itibaren altyapılardaki yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de, hem başarılı hamleleri hem de gelecekteki hedeflerini Hürriyet’e anlattı.

Yücel: ‘Sporcu fabrikası olacağız’

YOĞUN katılım yaşanan altyapı seçmelerine dair konuşan Hüseyin Yücel, “Bahçeşehir Koleji olarak eğitimdeki mükemmeliyetçiliğimizi sporda da sürdürecek, geleceğin Türk yıldızlarını yetiştirerek Türkiye ve dünyada sporun örnek lokomotifi olacağız. Türkiye’mizin çocukları her şeyin en güzeline layıktır. Bunun için de altyapı yatırımlarımız artarak sürecek” dedi. Yücel ayrıca, “Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımımız bu yıl çok değerli işlere imza attı. Spora ve basketbola katkılarıyla örnek projeler gerçekleştirdiler. Sporu seven, spor yapan genç nesiller yetiştirmek bizim en büyük önceliğimiz ve bu önceliğimizin yerini asla değiştirmeyeceğiz. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü olarak örnek bir sporcu fabrikası olacağız” diye konuştu.

‘A takımı altyapıdan kuracağız’

BAŞTA İstanbul olmak üzere Gaziantep, Bursa, Elazığ, Edirne, Erzurum, Kahramanmaraş, İskenderun, Aydın, Bodrum, Denizli, Trabzon, Karadeniz Ereğli, Ordu-Giresun, Kars, Şanlıurfa, Sivas, Adana, Mersin, Ankara, Antalya, İzmir, Kayseri, Samsun illerinde yapılan sporcu taramaları, ocak ayında başladı. İl il gezen kulüp yetkilileri, 2005 ve 2010 arası doğan erkek sporcu adaylarıyla buluştu. Seçmeleri değerlendiren takım genel menajeri ve genel sekreteri Alpaslan Aydın, “Maçlardan fırsat buldukça hemen hemen tüm illerdeki seçmelere gidip genç sporcu arayışımızı yakinen takip ettim. Türkiye’nin her bir köşesine ulaşmak çok önemli. Hedefimiz altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularla bir A takım kurabilmek” dedi.

İzmir ve Kayseri’de rekor katılım yaşandı

GEÇEN yıl 12 ildeki altyapı seçmeleri sonucunda Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Samsun, İstanbul’da açtığı şubeleri ile 600 genç sporcuya lisans kazandıran Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, 2018-2019 sezonunda bu sayıyı binin üzerine çıkartmayı hedefleyerek yola çıktı. Türk basketboluna sayısız efsanevi oyuncu ve koç kazandırmış, ülkenin en kıymetli basketbol şehirlerinden biri olan İzmir’de seçmelere katılan sporcu adayı sayısı rekor düzeye ulaşarak bini geçti. Bugüne değin basketboldaki potansiyeli görece layıkıyla keşfedilememiş, Anadolu’nun en güzide şehirlerinden Kayseri’deki Bahçeşehir Koleji seçmelerine de yaklaşık bin başvuru ile yine rekor bir katılım gösterildiği belirtildi.

‘Benimle oynar mısın’ arkadaşlarına kavuştu’

5 Mayıs’taki Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka maçına gelen taraftarların getirdiği oyuncaklar adreslerine teslim edildi. Miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasındaki Pınar Karşıyaka maçında gerçekleştirdiği, “Benimle oynar mısın?” kampanyasıyla büyük ilgi ve takdir toplayan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, topladığı binden fazla oyuncağı, daha önce ziyarette bulunduğu Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Eymirli İlkokulu ve Erzurum’daki Tınazlı Köyü İlkokulu’ndaki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttı. 19 Nisan’da Mardin, 7 Mayıs’ta Erzurum’a giden ve şehirlerdeki kampüslerinin yanı sıra Eymirli ve Tınazlı Köyü İlkokulları’nı ziyaret eden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü çok keyifli anlar yaşamıştı. 5 Mayıs’taki Karşıyaka maçına taraftarlar oyuncak ile gelip, ücretsiz bilet almıştı. Toplanan oyuncaklar, miniklere teslim edildi.

EN BÜYÜK VAZiFEMiZ ÇOCUKLARI SEViNDiRMEK

BAHÇEŞEHİR Koleji Spor Kulübü Genel Menajeri Alpaslan Aydın, “Çocukları mutlu etmek, onlara sporu sevdirmek, onlarda farkındalık yaratmak bizim en büyük hedefimiz ve vazifemiz” dedi ve ekledi: “Mardin ve Erzurum’daki çocuklar bizi ailelerinden biriymiş gibi ağırladı. Sosyal sorumluluk projemiz, ‘Benimle oynar mısın?’ ile minik dostlarımıza küçük bir bayram hediyesi verdik. Umuyorum ki onlar da bizim kadar mutlu olmuştur.”

SONUÇLAR HAZiRAN’DA AÇIKLANACAK

BAHÇEŞEHİR Koleji Spor Kulübü’nün, Türkiye’nin dört bir yanındaki 24 ilde hayata geçirdiği altyapı taramalarının sonuçları değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme süreci sonrasında sonuçlar haziran ayında Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak. Aileler ve sporcu adayları, heyecanla nihai kararların duyurulmasını bekliyor.