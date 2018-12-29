Bahçeşehir Koleji son nefeste!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında TOFAŞ'ı 79-77 yendi.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Semih Vural
Bahçeşehir Koleji: Colom 20, Harris 22, Rautins 21, Slaughter 7, White 7, Can Altıntığ, Emir Preldzic, Cevat Alper Özcan 2, Hadi Özdemir, Hakan Yapar, Yiğitcan Turna
TOFAŞ: Barış Ermiş 2, Mejia 20, Weems 11, Elegar 13, Kadji 7, Berkan Durmaz 3, Muhaymin Mustafa, Muhsin Yaşar 6, Yiğit Arslan 5, Garrett 10
1. Periyot: 25-16
Devre: 39-40
3. Periyot: 62-66
Beş faulle çıkan: 34.27 White (Bahçeşehir Koleji)
Müsabakaya hücumda etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, Rautins'in üst üste dış atış isabetleriyle TOFAŞ karşısında 8. dakikayı 23-11 önde geçti. Çeyreğin büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi ekip, birinci periyodu 25-16 önde tamamladı.
TOFAŞ, ikinci çeyreğe iyi başladı. Garrett'ın sayı ve asistleriyle hücumda tempoyu yakalayan Bursa temsilcisi, 14. dakika biterken farkı 3 sayıya indirdi: 28-25. Periyodun son bölümlerinde Bahçeşehir Koleji, boş atışlarda isabet bulamadı ve peş peşe top kayıpları yaptı. Boyalı alandan skor üreten Bursa temsilcisi, devreyi 40-39 üstün kapattı.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden Weems ile üst üste basketler kaydeden TOFAŞ, 26. dakikada farkı 11 sayıya (62-51) çıkardı. Colom, Harris ve Rautins'in basketleriyle oyuna yeniden ortak olan Bahçeşehir Koleji, 11-2'lik seri yakaladı ve çeyreğin bitimine 56 saniye kala farkı 2 sayıya düşürdü: 62-64. Ev sahibi ekibin top kaybının ardından Mejia ile sayı bulan Bursa temsilcisi, son periyoda 66-62 galip durumda girdi.
Takımlar son çeyreğe tempolu girerken, konuk ekip, Garrett ve Mejia'nın sayılarıyla 33. dakikayı 70-64 önde geçti. Taraftarının da desteğini arkasına alan Bahçeşehir Koleji, Harris ve Colom'la basketler bularak 36. dakikada farkı 1 sayıya (71-72) indirdi. Son bölümler karşılıklı serbest atışlarla geçilirken ev sahibi takım, Rautins'in üç sayılık basketiyle bitime 1 dakika 23 saniye kala beraberliği yakaladı: 77-77. Çekişmeli geçen mücadelede Bahçeşehir Koleji, Colom'un serbest atış isabetleriyle bitime 14 saniye kala 79-77 üstünlük yakaladı. TOFAŞ, son hücumda sayı bulamadı ve ev sahibi takım karşılaşmayı 79-77 kazandı.
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