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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
29.12.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji son nefeste!

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Bahçeşehir Koleji son nefeste!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında TOFAŞ'ı 79-77 yendi.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Semih Vural

Bahçeşehir Koleji: Colom 20, Harris 22, Rautins 21, Slaughter 7, White 7, Can Altıntığ, Emir Preldzic, Cevat Alper Özcan 2, Hadi Özdemir, Hakan Yapar, Yiğitcan Turna

TOFAŞ: Barış Ermiş 2, Mejia 20, Weems 11, Elegar 13, Kadji 7, Berkan Durmaz 3, Muhaymin Mustafa, Muhsin Yaşar 6, Yiğit Arslan 5, Garrett 10

1. Periyot: 25-16
Devre: 39-40
3. Periyot: 62-66

Beş faulle çıkan: 34.27 White (Bahçeşehir Koleji)

Müsabakaya hücumda etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, Rautins'in üst üste dış atış isabetleriyle TOFAŞ karşısında 8. dakikayı 23-11 önde geçti. Çeyreğin büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi ekip, birinci periyodu 25-16 önde tamamladı.

TOFAŞ, ikinci çeyreğe iyi başladı. Garrett'ın sayı ve asistleriyle hücumda tempoyu yakalayan Bursa temsilcisi, 14. dakika biterken farkı 3 sayıya indirdi: 28-25. Periyodun son bölümlerinde Bahçeşehir Koleji, boş atışlarda isabet bulamadı ve peş peşe top kayıpları yaptı. Boyalı alandan skor üreten Bursa temsilcisi, devreyi 40-39 üstün kapattı.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden Weems ile üst üste basketler kaydeden TOFAŞ, 26. dakikada farkı 11 sayıya (62-51) çıkardı. Colom, Harris ve Rautins'in basketleriyle oyuna yeniden ortak olan Bahçeşehir Koleji, 11-2'lik seri yakaladı ve çeyreğin bitimine 56 saniye kala farkı 2 sayıya düşürdü: 62-64. Ev sahibi ekibin top kaybının ardından Mejia ile sayı bulan Bursa temsilcisi, son periyoda 66-62 galip durumda girdi.

Takımlar son çeyreğe tempolu girerken, konuk ekip, Garrett ve Mejia'nın sayılarıyla 33. dakikayı 70-64 önde geçti. Taraftarının da desteğini arkasına alan Bahçeşehir Koleji, Harris ve Colom'la basketler bularak 36. dakikada farkı 1 sayıya (71-72) indirdi. Son bölümler karşılıklı serbest atışlarla geçilirken ev sahibi takım, Rautins'in üç sayılık basketiyle bitime 1 dakika 23 saniye kala beraberliği yakaladı: 77-77. Çekişmeli geçen mücadelede Bahçeşehir Koleji, Colom'un serbest atış isabetleriyle bitime 14 saniye kala 79-77 üstünlük yakaladı. TOFAŞ, son hücumda sayı bulamadı ve ev sahibi takım karşılaşmayı 79-77 kazandı.

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