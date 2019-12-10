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Bahçeşehir Koleji, Rusya deplasmanında!
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu ilk hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Enisey ile deplasmanda karşılaşacak.
Krasnoyarsk şehrindeki Arena Sever'de oynanacak karşılaşma, TSİ 15.30'da başlayacak.
L Grubu'nda ayrıca Pınar Karşıyaka ile Hollanda'nın ZZ Leiden takımı yer alıyor.
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