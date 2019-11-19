Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında!
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Romanya'nın CSM CSU Oradea ekibiyle karşılaşacak.
Arena Antonio Alexe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Grupta yaptığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, rakibiyle seyircisi önünde oynadığı ilk mücadelede parkeden 71-66 mağlup ayrılmıştı.
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