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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
11.05.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji rahat kazandı, 48 sayı fark!

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Bahçeşehir Koleji rahat kazandı, 48 sayı fark!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 98-50 yendi.

Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Can Mavisu, Halil Baldemir, Serhat Büker

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 7, Mert Çevik, Minchev 5, Ramazan Tekin 12, Babic 7, Mert Gizir 3, Caner Topaloğlu 4, Sabahattin Can Göndür 5, Bekir Sabri Karlı 4, Berkay Büyükbayrak 3

Bahçeşehir Koleji: Rautins 3, Colom 10, Babb 9, Hakan Yapar 13, Slaughter, Can Altıntığ 7, White 13, Emir Preldzic 5, Cevat Alper Özcan 10, Hadi Özdemir 13, Yiğit Can Turna 12, Ahmet Fatih Cantitiz 3

1. Periyot: 12-26
Devre: 21-45
3. Periyot: 30-67

Bahçeşehir Koleji rahat kazandı, 48 sayı fark

Karşılaşmaya iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, hücumlardan boş dönen İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Rautins ve Colom'un üç sayılık basketleriyle, ilk çeyreği 26-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından ürettiği sayılarla farkı açan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 45-21 önde gitti.

İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen ve son çeyreğe 67-30 önde giren Bahçeşehir Koleji, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 98-50 kazandı. 

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligde 13. galibiyetini elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 22. yenilgisini yaşadı.

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