Bahçeşehir Koleji rahat kazandı, 48 sayı fark!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 98-50 yendi.
Salon: Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Can Mavisu, Halil Baldemir, Serhat Büker
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 7, Mert Çevik, Minchev 5, Ramazan Tekin 12, Babic 7, Mert Gizir 3, Caner Topaloğlu 4, Sabahattin Can Göndür 5, Bekir Sabri Karlı 4, Berkay Büyükbayrak 3
Bahçeşehir Koleji: Rautins 3, Colom 10, Babb 9, Hakan Yapar 13, Slaughter, Can Altıntığ 7, White 13, Emir Preldzic 5, Cevat Alper Özcan 10, Hadi Özdemir 13, Yiğit Can Turna 12, Ahmet Fatih Cantitiz 3
1. Periyot: 12-26
Devre: 21-45
3. Periyot: 30-67
Karşılaşmaya iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, hücumlardan boş dönen İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Rautins ve Colom'un üç sayılık basketleriyle, ilk çeyreği 26-12 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte pota altından ürettiği sayılarla farkı açan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 45-21 önde gitti.
İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen ve son çeyreğe 67-30 önde giren Bahçeşehir Koleji, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 98-50 kazandı.
Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligde 13. galibiyetini elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 22. yenilgisini yaşadı.
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